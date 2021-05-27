Yasaklar ne zaman kalkacak? 1 Haziran'dan sonra kısıtlamalar bitecek mi? İşte son durum

Yasaklar ne zaman kalkacak sorusu son gelişmeler ile milyonlar tarafından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede normalleşme için 1 Haziran işaret edilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ise 1 Haziran sonrası ile ilgili yaptığı açıklamada "1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir." ifadesini kullandı. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız." dedi.