Yasaklar ne zaman kalkacak? 1 Haziran'dan sonra kısıtlamalar bitecek mi? İşte son durum
Koronavirüs kısıtlamalarının biteceği tarih milyonları yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 3 hafta süren tam kapanma sonrası genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde normalleşme sürecine ilişkin uygulanacak kuralları duyurdu. Bu süreçte sokağa çıkma yasaklarının belli saatte devam edeceği, düğün salonlarının kapalı kalması yeme içme yerlerinin sadece paket ve gel al servisle hizmet vermesi kararlaştırıldı. Gözler şimdi kısıtlamaların biteceği 1 Haziran tarihinde. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak? İşte, koronavirüs yasakları ile ilgili ayrıntılar.
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Yasaklar ne zaman kalkacak sorusu son gelişmeler ile milyonlar tarafından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede normalleşme için 1 Haziran işaret edilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ise 1 Haziran sonrası ile ilgili yaptığı açıklamada "1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir." ifadesini kullandı. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız." dedi.
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1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME
Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.
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Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.
Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.
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BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınına katıldı. 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna Soylu şöyle yanıt verdi;
Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.
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* 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz.
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* Toplu taşıma konusu yönetemediğimiz alanlardan bir tanesi. Özellikle büyükşehirlerde. Büyükşehirlerle bir işbirliği yapamıyoruz. Kimsenin önüne top bırakmak istemem ama toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik.