Yasaklar ne zaman başlıyor? Koronavirüs salgınında yeni önlemler yolda!
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 198 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi yaşamını yitirdi. Toplam test sayısı 13 milyon 350 bin 801'e ulaştı. Hasta sayısı 363 bin 999, vefat sayısı 9 bin 874, ağır hasta sayısı 1780, aktif hasta sayısı 38 bin 117 oldu. Bu gelişmeler olurken, bir takım kısıtlama ve düzenlemelerin yeniden başlayabileceği konusunda beklenti oluştu. Peki, koronavirüsü önleme tedbirleri kapsamında yasaklar ne zaman başlayacak?
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Koronavirüs salgınıyla mücadelede şehir şehir uygulanan kararlara yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yeni kararlar alınacak. Türkiye’nin kasım ve aralık ayını bir dizi yeni önlemle geçireceği belirtiliyor. İşte, beklenen o önlemler...
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VAKALAR ARTIYOR
Vakaların tüm Türkiye’de artışa geçmesiyle birlikte il pandemi kurulları üst üste yeni önlemleri devreye sokmaya başladı.
Bazı illerde çocuk parkları kapatılıp, 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanmalarına sınırlama getirilirken, semt pazarlarına girmelerine de günün belli saatlerinde izin veriliyor.
Bu sınırlamaların denetlenmesi için pazar timleri, park timleri gibi ekipler oluşturuldu.
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YENİ KARARLAR YOLDA
Yapılan toplantılarda, İstanbul ve Marmara bölgesi illeri başta olmak üzere büyükşehirlere yönelik yeni kararlar alınması planlandı.
Önümüzdeki çarşamba günü yapılacak bilim kurulu toplantısından sonra yeni yasaklar açıklanacak. Sorunun özellikle, kapalı mekanlarda “toplu buluşmadan” kaynaklandığı ifade ediliyor.
İllerde, apartmanlar ve sitelerin bahçelerindeki toplanma alanlarına yasak getirilmesi, bunun denetiminin apartman ve site yönetimlerine verilmesi planlanıyor.
Köy konakları da bu çerçevede değerlendirilecek ve muhtarın sorumluluğunda toplanılması yasaklanacak.
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DAHA SONRAKİ AŞAMA NE?
Büyükşehirlerdeki vaka sayısındaki ciddi artış nedeniyle, gerekli olması durumunda haftasonu sokağa çıkma yasağı da dahil “kesmelere” başvurulabileceği, ancak bunun daha sonraki aşamada gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Şehirlerarası seyahat yasağı da son aşamada başvurulacak önlemler arasında sıralanıyor. Uzmanlar “Salgınla mücadele dinamik bir süreç, gelişmelere bakarak yeni kararlar alınabilir. Buna aç-kapa taktiği diyoruz” dediler.
Toplantılara katılan uzmanlara göre koronavirüs, tüm dünyada ilk dalgadan daha fazla bir yayılım ve bulaştırıcılık gösteriyor. Ölüm oranları ilk dönemki kadar yüksek değil ama, bulaşma çok fazla. Avrupa ülkelerindeki yayılım hızı, aynı bantta olan Türkiye’yi de etkileyecek.
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PANDEMİNİN İLK DÖNEMİNE DÖNÜLECEK
Hükümette yapılan toplantılarda, aşamalı olarak devreye sokulacak önlemler tartışılırken, son dönemlerde koronavirüs vakaları arasında kadınların sayısının arttığına dikkat çekildi.
Havaların soğumasıyla birlikte, artan vaka sayısına yönelik olarak, pandeminin ilk aylarındaki önlemlere dönülüyor. Planlama üç başlıkta yürütülecek. Buna göre:
1) Evden çalışma şansı olmayan, her durumda hayatını kazanmak için toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalanlar için bu konudaki önlem alt yapısını devlet veya belediyeler hazırlayacak. Maske ve mesafe kontrollerinin yanı sıra, ulaşım araçlarını kullananların sayısına getirilecek sınırlar, araç sayısının arttırılması, kapalı mekânlara belli sayıda kişilerin alınması gibi kurallar yeniden tanımlanacak.
2) Kamusal denetim arttırılacak. Kurallara uymayan işletmeler, bu kontrolü hissedecek. Kapatma yasağı uygulanmayacak, ancak belli mekânlara ‘sayı veya saat’ sınırları konulabilecek.
3) Bireysel önlemler alınacak. Kişisel olarak maske-mesafe ve hijyene uymanın önemi tekrar vurgulanacak. Olanağı olanlar, bireysel hayatlarını seyrekleştirecek ve sakinleştirilecek. Kurallara uymayan işletmelerin tercih edilmemesi için uyarılar yapılacak.