Yasaklar ne zaman başlıyor? Koronavirüs salgınında yeni önlemler yolda!

DAHA SONRAKİ AŞAMA NE? Büyükşehirlerdeki vaka sayısındaki ciddi artış nedeniyle, gerekli olması durumunda haftasonu sokağa çıkma yasağı da dahil “kesmelere” başvurulabileceği, ancak bunun daha sonraki aşamada gündeme gelebileceği belirtiliyor.



Şehirlerarası seyahat yasağı da son aşamada başvurulacak önlemler arasında sıralanıyor. Uzmanlar “Salgınla mücadele dinamik bir süreç, gelişmelere bakarak yeni kararlar alınabilir. Buna aç-kapa taktiği diyoruz” dediler.



Toplantılara katılan uzmanlara göre koronavirüs, tüm dünyada ilk dalgadan daha fazla bir yayılım ve bulaştırıcılık gösteriyor. Ölüm oranları ilk dönemki kadar yüksek değil ama, bulaşma çok fazla. Avrupa ülkelerindeki yayılım hızı, aynı bantta olan Türkiye’yi de etkileyecek.



