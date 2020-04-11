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AA-DHA-İHA
Haber Giriş: 11 Nisan 2020 - 01:40,

Yasak başladı sokaklar boşaldı

Sokağa çıkma yasağı saatler 00.00'ı gösterdiği andan itibaren uygulanmaya başlanırken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Yasağın başlamasıyla birlikte vatandaşların evlerine gitmesiyle birlikte caddeler ve sokaklar boşaldı. Genellikle insanların yoğun olduğu Nişantaşı bölgesinde yasakla birlikte sokakların boş kaldığı görüldü.

3ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Şanlıurfa'da vatandaşlar, evlerine geri gönderilirken, sokak bekçileri ise devriye gezmeye başladı.

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Alınan yasak kararına vatandaşları uyduğu görülürken, polis kentin ana caddelerinde sık sık megafonla anons ederek vatandaşların evlerinden çıkmamaları istendi.

5VAN

VAN

6VAN

VAN

7VAN

VAN

8MALATYA

MALATYA

9MALATYA

MALATYA

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MALATYA

11MERSİN

MERSİN

12MERSİN

MERSİN

13MERSİN

MERSİN

14KAYSERİ

KAYSERİ

15KAYSERİ

KAYSERİ

16KAYSERİ

KAYSERİ

17İZMİR

İZMİR

18İZMİR

İZMİR

19İZMİR

İZMİR

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