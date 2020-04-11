Yasak başladı sokaklar boşaldı

Sokağa çıkma yasağı saatler 00.00'ı gösterdiği andan itibaren uygulanmaya başlanırken, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
2
Yasağın başlamasıyla birlikte vatandaşların evlerine gitmesiyle birlikte caddeler ve sokaklar boşaldı. Genellikle insanların yoğun olduğu Nişantaşı bölgesinde yasakla birlikte sokakların boş kaldığı görüldü.
3
ŞANLIURFA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Şanlıurfa'da vatandaşlar, evlerine geri gönderilirken, sokak bekçileri ise devriye gezmeye başladı.
4
Alınan yasak kararına vatandaşları uyduğu görülürken, polis kentin ana caddelerinde sık sık megafonla anons ederek vatandaşların evlerinden çıkmamaları istendi.