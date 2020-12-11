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GeriGündem Yarıyıl tatili ne zaman? 2021 sömestr tatili için MEB'den son dakika açıklaması!
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Hürriyet
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Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 14:24 | 

Yarıyıl tatili ne zaman? 2021 sömestr tatili için MEB'den son dakika açıklaması!

Yarıyıl tatili için geri sayım devam ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi. Normal şartlar altında 25 Ocak tarihinde başlayacak olan 15 günlük yarıyıl tatilinin erkene çekilebileceğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu konu hakkında bazı bilgiler verdi. Peki, sömestr tatili ne zaman başlayacak? İşte, yarıyıl tatili hakkında bazı bilgiler

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Normal şartlarda 25 Ocak tarihinde başlayacak olan yarıyıl tatilinin erkene çekilebileceğini ifade eden Milli Eğitim Ziya Selçuk, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 15 güne yakın sürecek olan 15 tatil için detaylar, bakanlığın yapacağı duyuruya göre netlik kazanacak. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? İşte, 2021 sömestr tatili için MEB'den son dakika açıklaması!

2YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK
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YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Normal şartlar altında yarıyıl tatili nin 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2021 Cuma sona ereceği MEB'in iş takviminde açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 11 Aralık tarihinde katılığı bir canlı yayında "Yarı yıl tatilini öne almak senaryolar arasında var." açıklamasında bulundu.

3SINAVLAR NASIL OLACAK
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SINAVLAR NASIL OLACAK?

Kalanlar için tek bir sınav yapacağız. Yüzyüze olanda az da olsa bir eksiğimiz var. Bu eksiğimizi tamamlamak için neler yapabilirse baktığımızda salgının seyrine baktığımızda gruplara ayrılarak sınavlar yapılabilir, iş takviminde değişiklik yapılabilir. Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz.

4KARNE VERİLECEK TARİH DEĞİŞİR Mİ
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KARNE VERİLECEK TARİH DEĞİŞİR Mİ?

Ola ki değişmez ama biz hazır olalım. Şu andaki gidişimiz değişmeyecek gibi hareket ediyoruz. 22 Ocak'ta karneyi basılı olarak çocuklara vermek istiyoruz.

TABLET DAĞITIMI

Aslında 150 bine yakın tablet dağıtımı oldu. Bu tabletler dağıtıldı. Aralık'ın 14-21-28'inde tekrar bir süreç başlıyor. 300 bin civarında tekrar verilecek. Ocak ortasına kadar 500 bin bitmiş olacak. Tüm dünya ülkeleri tablet istiyor, tedarikçiler tarih vermekte zorlanıyor. Biz 4 ayrı tedarikçi ile anlaştık.

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