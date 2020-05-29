Yarın sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? 30 31 Mayıs hafta sonu kargolar açık mı?
Corona virüsü önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı 15 ilde uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'ndan 29 Mayıs saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelge yayınlandı. Genelgeye göre, kargolar dahil yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olan kişiler, sokağa çıkma yasağında istisna kapsamı dışında olacak. Peki, yarın sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu?
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Kargoların hafta sonu açık olup olmadığı merak edilen konular arasında. Sokağa çıkma yasağında kargo şirketlerinin çalışma durumu İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede yanıt buldu. İşte, 30 31 Mayıs kargoların çalışma durumuyla ilgili bilgiler.
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KARGOLAR HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamasından kargo çalışanlarının istisna kapsamı dışında olduğu belirtildi. Sokağa çıkma yasağında kargolar mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam edecek.
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Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan diğer görevliler arasında ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar da bulunuyor.