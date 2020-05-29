Gündem Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 18:31 , 29 Mayıs 2020 - 19:10

Yarın sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? 30 31 Mayıs hafta sonu kargolar açık mı?

Corona virüsü önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı 15 ilde uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'ndan 29 Mayıs saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelge yayınlandı. Genelgeye göre, kargolar dahil yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olan kişiler, sokağa çıkma yasağında istisna kapsamı dışında olacak. Peki, yarın sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu?