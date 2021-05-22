Yarın marketler açık mı? Pazar günü marketler çalışıyor mu? Hafta sonu market çalışma saatleri!

Marketlerin çalışma saatleri hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile beraber yeniden güncellendi. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü saatlerde vatandaşlar, temel ihtiyaçları için marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. Hafta sonu marketlerin açık olup olmadığını sorgulayan vatandaşlar, bir yandan da eğer açıksa saat kaça kadar olacağını sorguluyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre, marketler hafta sonu belirli saatlerde faaliyet gösterebilecek. İşte, 22-23 Mayıs market çalışma saatleri..