Yarın kandil mi? Miraç Kandili yarın mı idrak edilecek? 2022 Diyanet kandil günleri

Yarın Miraç Kandili mi ve kandil be zaman gibi sorular ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların yanıt aradığı konuların başında geliyor. 3 Şubat 2022 Perşembe gecesi idrak edilen Regaip Kandili sonrası gözler Miraç Kandili'nin tarihine çevrildi. Recep ayının yirmi altısını yirmi yedisine bağlayan gece idrak edilen Miraç Kandili 2022 vesilesiyle, milyonlarca Müslüman ibadetlerini idrak ederek Allah'ın affına mahzar olmak için dualarını gerçekleştirecek. 2022 Kandil günlerine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü ihya edilecek.