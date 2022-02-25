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Yarın kandil mi? Miraç Kandili yarın mı idrak edilecek? 2022 Diyanet kandil günleri

#Miraç Kandili#2022 Kandil Günleri#Diyanet

Yarın kandil mi, sorusu üç ayların gelmesiyle birlikte İslam dünyasının odaklandığı konulardan oldu. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan mübarek üç aylarda ilk kandil Regaip Gecesi idrak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 dini günler takvimine göre bir sonraki kandil Miraç Kandili olacak. Peygamberimizin üstün makamlara yükselişi ve Allah’ın Yüce katına çıkarılışı olayı olan Miraç Kandili'nde eller göğe yükselecek ve dualar edilecek. Peki, Miraç Kandili yarın mı, ne zaman? İşte, 2022 kandil günleri ve Miraç Kandili'nin tarihi ile ilgili bilgiler.

1/5Yarın kandil mi Miraç Kandili yarın mı idrak edilecek 2022 Diyanet kandil günleri

Yarın Miraç Kandili mi ve kandil be zaman gibi sorular ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların yanıt aradığı konuların başında geliyor. 3 Şubat 2022 Perşembe gecesi idrak edilen Regaip Kandili sonrası gözler Miraç Kandili'nin tarihine çevrildi. Recep ayının yirmi altısını yirmi yedisine bağlayan gece idrak edilen Miraç Kandili 2022 vesilesiyle, milyonlarca Müslüman ibadetlerini idrak ederek Allah'ın affına mahzar olmak için dualarını gerçekleştirecek. 2022 Kandil günlerine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü ihya edilecek.

2/5YARIN KANDİL Mİ

YARIN KANDİL Mİ?

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.

3/5MİRAÇ NE DEMEK

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir. Diyanet'in takvimine göre diğer dini günler ise şu şekilde olacak;

4/5KANDİL GÜNLERİ 2022

KANDİL GÜNLERİ 2022

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ

5/5DİNİ GÜNLER 2022

DİNİ GÜNLER 2022

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1443

04

OCAK-2022

SALI

........

1

RECEB

1443

02

ŞUBAT-2022

ÇARŞAMBA

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

2

RECEB

1443

03

ŞUBAT-2022

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1443

27

ŞUBAT-2022

PAZAR

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1443

04

MART-2022

CUMA

...........

14

ŞABAN

1443

17

MART-2022

PERŞEMBE

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1443

02

NİSAN-2022

CUMARTESİ

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1443

27

NİSAN-2022

ÇARŞAMBA

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1443

01

MAYIS-2022

PAZAR

AREFE

1

ŞEVVAL

1443

02

MAYIS-2022

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1443

03

MAYIS-2022

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1443

04

MAYIS-2022

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1443

31

MAYIS-2022

SALI

........

1

ZİLHİCCE

1443

30

HAZİRAN-2022

PERŞEMBE

........

9

ZİLHİCCE

1443

08

TEMMUZ-2022

CUMA

AREFE

10

ZİLHİCCE

1443

09

TEMMUZ-2022

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1443

10

TEMMUZ-2022

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1443

11

TEMMUZ-2022

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1443

12

TEMMUZ-2022

SALI

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1444

30

TEMMUZ-2022

CUMARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1444

08

AĞUSTOS-2022

PAZARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1444

28

AĞUSTOS-2022

PAZAR

........

1

R.EVVEL

1444

27

EYLÜL-2022

SALI

........

11

R.EVVEL

1444

07

EKİM-2022

CUMA

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1444

27

EKİM-2022

PERŞEMBE

........

1

C.EVVEL

1444

25

KASIM-2022

CUMA

........

1

C.AHİR

1444

24

ARALIK-2022

CUMARTESİ

 

........

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#Miraç Kandili#2022 Kandil Günleri#Diyanet