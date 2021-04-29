Yarın bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağında (Tam kapanmada) bankalar çalışıyor mu? Resmi bilgiler

Sokağa çıkma yasağında bankaların çalışma durumu milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Kabine Toplantısı'ndan alınan karara göre, 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. 17 gün boyunca tam kapanma sürecine giren Türkiye, bayram sonrası yapılacak değerlendirmeye göre yeni kararlarla gündeme gelecek. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hangi iş yerlerinin açık olacağı bildirildi. Gözler şimdi bankalar açık mı? sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, tam kapanmada bankaların çalışma saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.



TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI?



Yasakta bankalar açık mı sorusu araştırılan hususlar arasında yer alıyor. Tam kapanmada bankalar açık olup olmayacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele dolayısıyla 17 gün boyunca tam kapanma sürecine giren Türkiye, bayram sonrası yapılacak değerlendirmeye göre yeni kararlarla gündeme gelecek. Tam kapanmada bankalar açık mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. İşte, yasaklarda bankaların çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler