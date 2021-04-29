Yarın bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağında (Tam kapanmada) bankalar çalışıyor mu? Resmi bilgiler
Yarın bankalar açık mı sorusu ile işlerini kapanma öncesine sıkıştırmak istemeyen vatandaşlar, konuyla ilgili son durumu sorguluyor. Peki, tam kapanmada bankalar açık mı olacak? Sokağa çıkma yasağında bankaların çalışma saatleri nasıl olacak? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında bankaların çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler
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Sokağa çıkma yasağında bankaların çalışma durumu milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Kabine Toplantısı'ndan alınan karara göre, 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. 17 gün boyunca tam kapanma sürecine giren Türkiye, bayram sonrası yapılacak değerlendirmeye göre yeni kararlarla gündeme gelecek. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hangi iş yerlerinin açık olacağı bildirildi. Gözler şimdi bankalar açık mı? sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, tam kapanmada bankaların çalışma saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI?
Yasakta bankalar açık mı sorusu araştırılan hususlar arasında yer alıyor. Tam kapanmada bankalar açık olup olmayacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele dolayısıyla 17 gün boyunca tam kapanma sürecine giren Türkiye, bayram sonrası yapılacak değerlendirmeye göre yeni kararlarla gündeme gelecek. Tam kapanmada bankalar açık mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. İşte, yasaklarda bankaların çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler
Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.
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Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.
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Bankaların tam çalışma düzenini öğrenmek için çağrı merkezlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.