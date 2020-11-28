Yarı yıl tatili ne zaman? İşte 15 tatilin başlayacağı tarih!

2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili geride kaldı. Öğrenciler bir yandan derslerine ve sınav temposuna devam ederken Öte yandan yarı yıl tatili de merak konusu oldu. Ocak ayında yapılan yarı yıl tatilinin 2021'de tam olarak hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. İşte, tatilin başlayacağı tarih...