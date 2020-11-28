Yarı yıl tatili ne zaman? İşte 15 tatilin başlayacağı tarih!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim dönemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. Şimdi ise yarı yıl tatili olarak da bilinen 15 tatil gündeme geldi. Peki, yarı yıl tatili ne zaman başlayacak?
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1
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2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili geride kaldı. Öğrenciler bir yandan derslerine ve sınav temposuna devam ederken Öte yandan yarı yıl tatili de merak konusu oldu. Ocak ayında yapılan yarı yıl tatilinin 2021'de tam olarak hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. İşte, tatilin başlayacağı tarih...
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YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma sona erecek.
Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabilecekler.
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TRT EBA kanallarında ara tatilde telafi yapmak isteyen öğrenciler için dönem içindeki ders programlarının özet tekrarları yayınlanacak.
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2021 Cuma sona erecek.