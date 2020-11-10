Yarı yıl tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB'in verdiği tarih!

Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.



Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.



