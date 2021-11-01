Yanardağın öfkesi dinmiyor: La Palma Adası tamamen külle kaplandı
İspanya'da yer alan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den beri aktif olan yanardağdan lav akışı sürüyor. Uzmanların yanardağın faaliyetinin uzun süreceği uyarısı doğru çıkarken bölgede yaşayanlar kâbus gibi günler yaşamaya devam ediyor. Adadan gelen fotoğraflar ise adeta korku filmi sahnelerini andırıyor...
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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nda lav akışı 5 ağızdan ve 10 farklı koldan devam ediyor.
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La Palma'daki volkandan çıkan ve şimdiye kadar 900 hektardan fazla alana yayılan lavlar, çoğunluğu ev olmak üzere 2 binden fazla binayı yakıp yok etti. Bölgede toplam 65 kilometrelik yol da lavlar altında kaldı.
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Yanardağdan çıkan küller ve gazların dün yapılan tespitlerde, 3 bin 200 metre yüksekliğe kadar çıktığı bilgisini paylaşan Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü yetkilileri, bölgede hava kirliliğinin arttığını belirtti.
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Evlerinden tahliye edilen 8 binden fazla kişi Ada'da yaşamaya devam ediyor. Ancak gerek hava kirliliği gerekse volkanik küllerin adayı neredeyse tamamen kaplaması halka oldukça zor günler yaşatıyor.
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Uluslararası haber ajanslarının bölgeden servis ettiği fotoğraflar korku filmlerini aratmıyor ve felaketin boyutlarını tüm açıklığıyla gözler önününe seriyor.
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Volkanik hareketlerin pazar günü adada 19 Eylül'den bugüne kadarki en şiddetli depremi yarattığı açıklanırken bu sarsıntıyla birlikte ada neredeyse tamamen volkan külleriyle kaplandı.
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Özellikle mezarlık, park ve bahçe gibi geniş ve düz alanların tamamen külle kaplandığı adada oluşan akılalmaz görüntüler ada sakilerine zor günler yaşatırken bir yandan da meraklı turistlerin ilgisini çekiyor.
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Yetkililer önümüzdeki hafta sonu adaya 10 bin civarı turist beklendiğini ve neredeyse tüm otellerin yüzde 90'ınının şimdiden dolduğunu açıkladılar. Ancak yerel yönetim bu kalabalığın yaratacağı sorunlara da hazırlıklı.
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Yanardağı mümkün olabildiğinde yakından görmek isteyen turistler için ring seferi yapacak servis otobüsleri ayarlanırken böylelikle özel araçların acil durumlarda açık tutulması gereken yolları tıkamaması da sağlanıyor.
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Uzmanlar yanarda patlamalarının ne zaman biteceği konusundaki soruları ise cevapsız bırakmak zorunda kalıyor. Zira lav, kül ve gaz çıkışının devam ettiği volkanı etkileyen jeolojik aktivitenin yerin çok derinlerinde gerçekleştiği ve günümüz teknolojisiyle bu kadar derinliği gözlemlemenin mümkün olmadığı söyleniyor.
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Volkan patlamalarının başlamasından beri yeryüzüne erişen lavların katılaşmasıyla birlikte adanın 10 santimetre kadar yükseldiği açıklandı. Daha önce de uzmanlar denize akan lavların suyla karşılaşınca katılaşıp kayalaşmasıyla birlikte adanın yüzölçümünün büyüdüğünü aktarmıştı.
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Uzmanlar ölçebildikleri en yükseğe ulaşan lav püskürmesinin Fransa'nın simgesi ünlü Eyfel Kulesi'nin yüksekliğinin iki katına ulaştığını açıkladılar.
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Volkan patlamasının adaya verdiği zararlar saymakla bitmezken en büyük darbelerden birini de muz endüstrisi aldı. La Palma ekonomisinin en güçlü yanı olan muz üreticiliği patlamaların başladığı günden bugüne 100 milyon euro zarar etti.
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Adada tarım faaliyetleri de sekteye uğradı. Hasat yapmak isteyen çiftçilerin ürünleri tarlada kullanılmaz hale gelirken hava koşullarının sertleşmeye başlamasıyla birlikte bu zararın daha da büyüyeceğinden korkuluyor.
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Öte yandan ada yerli turist akınına uğruyor olsa da patlamanın etkilerinin kışın kötüleşeceği açıklandı. Bunun sebebi de hava yolu ulaşımının sekteye uğraması...
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Zira adada sadece bir tane havaalanı var bunun da ne zaman ve hangi koşullarda açılacağı ve yeniden kullanılmaya başlanacağı hala belirsizliğini korumaya devam ediyor.