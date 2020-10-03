Yağmur Aşık’ın ifadesi ortaya çıktı: Emre "Hesaplaşacağız" diye mesaj attı

Emre Aşık'ı kasten öldürmeye teşebbüs ile suçlanan Şenürek, şunları anlattı: "Yağmur aile dostum olur. Ben hafriyat işiyle uğraşırım. Emre Aşık ile hiç karşılaşmadım ve tanışmadım. Yağmur ile aramda normal arkadaşlık dışında herhangi bir şey yok. Ancak aramızda bir şey olduğu düşüncesi ile böyle bir suçlamaya muhatap olduğumu düşünüyorum. Bana da zaman zaman 'Hesaplaşacağız, görüşeceğiz' tarzında mesajlar yazıyordu. Ben cevap vermedim. Suçlamayı kabul etmiyorum."