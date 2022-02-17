Wordle günün kelimesi 17 Şubat: Wordle Türkçe bugünkü kelime nedir?

Wordle kullanıcılara oyun sonunda bir puan veriyor, oyuncular aldıkları puanları sosyal medya platformlarından paylaşıyor. Wordle Türkçe'de günün kelimesi 'F' ile başlayıp "A" ile sona eren bir kelime.
17 Şubat Wordle günün kelimesi: FUNDA
16 Şubat Wordle günün kelimesi: BİBER
15 Şubat Wordle günün kelimesi: ÇIĞIR
14 Şubat Wordle günün kelimesi: HOROZ
13 Şubat Wordle günün kelimesi: HINDU
12 Şubat Wordle günün kelimesi: FERAH
11 Şubat Wordle günün kelimesi: KÜFÜR
10 Şubat Wordle günün kelimesi: EVRAK
9 Şubat Wordle günün kelimesi: SAFRA
WORDLE'i 6 denemede bulun.
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