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Wordle günün kelimesi 17 Şubat: Wordle Türkçe bugünkü kelime nedir?

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Son günlerin popüler web tabanlı kelime oyunu Wordle’ın bugünkü kelimesi oyun severler tarafından merak ediliyor. Wordle, oyunculara her gün 5 harfli yeni bir kelime sunuyor ve o kelimeyi tahmin etmek için yalnızca 6 deneme hakkı veriyor. Wordle’da oyuncuları yönlendirmek için gri, sarı ve yeşil renkler kullanılıyor Tahmin edilen kelime içindeki harfler, doğru yere konumlandıysa kutucuk “yeşil” yanıyor. Kelimede yer alan ancak yanlış yere konumlandırılan harfler “sarı” renge dönüyor. Gri renk ise harfin hiçbir şekilde cevapta bulunmadığını gösteriyor. Peki, Wordle günün kelimesi ne?

1/3Wordle günün kelimesi 17 Şubat: Wordle Türkçe bugünkü kelime nedir

Wordle kullanıcılara oyun sonunda bir puan veriyor, oyuncular aldıkları puanları sosyal medya platformlarından paylaşıyor. Wordle Türkçe'de günün kelimesi 'F' ile başlayıp "A" ile sona eren bir kelime.

2/3Wordle günün kelimesi 17 Şubat: Wordle Türkçe bugünkü kelime nedir

17 Şubat Wordle günün kelimesi: FUNDA

16 Şubat Wordle günün kelimesi: BİBER

15 Şubat Wordle günün kelimesi: ÇIĞIR

14 Şubat Wordle günün kelimesi: HOROZ

13 Şubat Wordle günün kelimesi: HINDU

12 Şubat Wordle günün kelimesi: FERAH

11 Şubat Wordle günün kelimesi: KÜFÜR

10 Şubat Wordle günün kelimesi: EVRAK

9 Şubat Wordle günün kelimesi: SAFRA

3/3WORDLE NASIL OYNANIR

WORDLE NASIL OYNANIR?

WORDLE'i 6 denemede bulun.

Her tahmin 5 harfli doğru bir kelime olmalıdır. Göndermek için enter'a basın.

Her tahminden sonra kutucukların renkleri tahmininizin yakınlığına göre değişecektir.

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