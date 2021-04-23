WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu yaşıyor

Mobil cihazlarda yaşanan sorunun yanı sıra Whatsapp Web uygulamasında da sıklıkla kopukluklar olduğu görülüyor. Diğer sosyal medya paylaşım sitelerinde de bazı kullanıcıların sorun yaşadığı gelen ilk bilgiler arasında. Yapılan aramalara bakıldığında bazı operatörlerden mobil olarak bu iki ağa girişin yavaş olduğu da anlaşılıyor.