WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu yaşıyor
WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar zaman zaman WhatsApp ve Instagram'a girişte erişim sorunu yaşıyor. Peki, WhatsApp ve Instagram çöktü mü?
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Whatsapp haricinde Intagram'da da işlemlerin zor yapıldığı ve her iki sosyal paylaşım sitesinde de yavaşlık olduğu gelen ilk bilgiler arasında. ısa süreli kopukluklarla yaşanan bağlantı sorunun ne olduğunu merak eden kullanıcılar Whatsapp sorunu nedir sorusunun cevabını araştırıyorlar. Peki Whatsapp çöktü mü bağlantı sorunu yaşanıyor mu? İşte detaylar
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Mobil cihazlarda yaşanan sorunun yanı sıra Whatsapp Web uygulamasında da sıklıkla kopukluklar olduğu görülüyor. Diğer sosyal medya paylaşım sitelerinde de bazı kullanıcıların sorun yaşadığı gelen ilk bilgiler arasında. Yapılan aramalara bakıldığında bazı operatörlerden mobil olarak bu iki ağa girişin yavaş olduğu da anlaşılıyor.
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Instagram uygulamasına girişte ve gönderilerin takibinde anlık hatalar yaşanıyor. Instagram uygulamasına giren kullanıcılar öncelikle İnternet Bağlantısı Yok uyarısını aldı ve ardından akış yenilenemedi hatasıyla karşılaştı