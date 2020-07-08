Virüs yüzünden günlerce mahsur kaldı!

Eva zu Beck, Polonyalı bir gezgin ve sosyal medyada gezi blogger'lığı yapıyor.
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29 yaşındaki Eva zu Beck'in Instagram'da yarım milyona yakın takipçisi var.
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Genç kadın dünyayı dolaşıp çektiği fotoğraf ve videoları takipçileriyle paylaşıyor ve tüm dünyadan binlerce beğeni alıyor.
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Eva takipçileri için yine harika bir gezi planı hazırladı ve mart ayında Yemen'de bulunan güzelliğiyle ünlü Socotra adasına gitti.
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Adada geçireceği güzel günlerini takipçileriyle paylaşma hayali kuran genç kadın dünyada patlak gösteren koronavirüs salgını nedeniyle Socotra'da mahsur kaldı.
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Koronavirüs salgını nedeniyle ada dışarıya kapatılınca mahsur kalan Eva Yemen'deki ayrılıkçı güçlerin yarattığı güvenlik sorunundan da korkarak bir kaçış planı hazırlamak zorunda kaldı.
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Evine dönmenin yollarını arayan genç kadın çareyi büyük zorluklarla bir kargo gemisine sığınmakta buldu.
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İki hafta boyunca bir kargo gemisinde karaya çıkmayı bekleyen gezgin kadın öncesindeyse karantina kabusunu yaşadı.
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Kısa bir süre kalmayı planladığı Yemen'de 80 gün kısılı kalan Eva takipçileriyle her gün durumunu paylaşmaya devam etti.
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Polonya'daki ailesi ve yakınlarını arayan Eva eve dönemediğini ve Socotra'da mahsur kaldığını, bu durumunsa beklediğinden çok uzun sürdüğünü anlatarak endişeye kapılmamalarını istedi.
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Eva zu Beck, YouTube kanalında yayınladığı videoda 2 hafta zorunlu olarak yaşamak zorunda kaldığı kargo gemisini ve başından geçenleri dünyayla paylaştı.
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Yemen'deki koşullar ve koronavirüs salgını nedeniyle ekim ayına kadar adada mahsur kalmaktan korkan Eva ve yanında bulunan ekip arkadaşları mayıs ayında nihayet özgürlüğe adım atmayı başardılar.
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Abu Dhabi'ye hareket eden bir kargo gemisine binmeyi son anda başaran ekip iki hafta boyunca internet ve hiçbir haberleşme imkanı bulunmayan gemide yaşadılar.
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Yolculuğunun her anını kayıt altına alan Eva başlarda korktuğunu ancak gemiye alıştıktan sonra mürettebatın da yardımıyla zorluk yaşamadığını ifade etti.
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Isntagram'dan paylaşım yapan genç kadın 'Gelin size bir kargo gemisinde iki hafta mahsur kalmak nasıl bir şeymiş anlatayım' diyerek yaşadıklarını dünyaya gösterdi.
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Her türlü güvenlik önleminin alındığı gemideki can yeleklerini ve güvenlik önlemlerinin yazılı olduğu uyarı panolarını paylaşan Eva tam bir profesyonel gibi davranmayı başardı.
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Gemideki aşçının çok güzel yemekler yaptığını ve üç öğün lezzetli yemeklerle karnını doyurduğunu anlatan genç kadın adada geçirdiği 80 günden sonra çamaşırlarını bile yıkayabildiği için mutluydu.
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Gemi Abu Dhabi'ye ulaştığında artık kurtulduğunu düşünen Eva gemiden inmesine izin verilmeyince tekrar yıkıldı.
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Koronavirüs önlemleri kapsamında test yaptırıp sonucunu beklemek zorunda kalan kadın bir haftasını daha böylece geçirmiş oldu.
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Abu Dhabi'den ülkesine dönen ve Covid-19 salgınının geçmesini, tekrar yolculuklara çıkmayı dört gözle bekleyen Eva'nın inanılmaz macerasını anlattığı YouTube videosu 1 milyona yakın kişi tarafından seyredildi.