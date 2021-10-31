VGM üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte son bilgiler

2021-2022 eğitim yılı üniversiteliler için devam ederken, burs başvuruları da öğrencilerin merak ettikleri konular arasında yer alıyor. En çok sorgulanan burslardan biri de VGM yükseköğrenim burs başvuruları. İşte, güncel VGM üniversite burs başvurusu hakkında bilgiler...