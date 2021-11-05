VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? VGM burs başvurusu sonuçları için heyecanlı bekleyiş
VGM burs sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu başvuruları online olarak alınıyor. 2021-2022 ortaöğrenim bursu başvuruları 31 Ekim tarihinde sona erdi. Yükseköğretim için işlemler ise 15 Kasım'a kadar yapılabilecek. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?
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VGM başvurusunu yapan adaylar sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de başladı ve 30 Ekim'de sona erdi. VGM burs sonuçlarının açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.
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VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.
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VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.