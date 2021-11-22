VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş
VGM burs sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu veriliyor. Başvuru tarihlerinde işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim başvuruları 15 Kasım'da sona erdi. Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak. İşte VGM burs sonuçlarında son durum...
VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.
Bu sene ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Kasım'da sona erdi.- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?- 15 tatil ne zaman? - İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.
Bu sene ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Kasım'da sona erdi.- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?- 15 tatil ne zaman? - İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?