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Haber Giriş: 10 Aralık 2021 - 09:33 | 

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları hakkında açıklama

VGM burs sonuçları için araştırmalar devam ediyor. VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru işlemleri tamamlandı. Ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yükseköğrenim sonuç açıklamalarına çevrildi. Kurum tarafından konu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'e, yükseköğrenim başvuruları ise 15 Kasım'a kadar gerçekleştirildi. Kurum tarafından VGM yükseköğrenim burs sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada değerlendirme işlemlerinin ne zaman başlayacağı bildirildi.
2VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır.

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Genel Müdürlüğümüzce verilmekte olan eğitim yardımlarına ait başvurular, 2021 – 2022 eğitim yılı için aşağıda belirtilen tarihlerde www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınarak tamamlanmıştır.
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