VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM 2020 burs sonuçları için geri sayım
VGM burs başvurularını yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Vakıflar Genel Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul, liselerde ve yükseköğrenimde okuyan öğrencilere eğitim yardımı veriliyor. Burs başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..
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VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. VGM ortaöğretim bursu ve yükseköğrenim bursu başvuruları tamamlandı. VGM ortaöğrenim eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı aldıkları süreler içerisinde her eğitim döneminde 9 ay süreyle 75,00 TL, yükseköğrenim bursu almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay süreyle 300,00 TL burs verilecek. İşte sonuç ile ilgili yapılan açıklama
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VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir.
Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.
Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.
Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı.
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VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
VGM ortaöğrenim eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı aldıkları süreler içerisinde her eğitim döneminde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 75,00 TL eğitim yardımı yapılmaktadır.
VGM yükseköğrenim bursu almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 300,00 TL burs verilmektedir.