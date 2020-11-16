VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler VGM burs başvuru sonuçlarında

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir.



Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.



Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.



