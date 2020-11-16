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Haber Giriş: 16 Kasım 2020 - 11:52 | 

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler VGM burs başvuru sonuçlarında

VGM burs sonuçları için heyecan giderek artıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl ortaöğrenim bursu ve yükseköğrenim bursu için başvuruları online olarak alıyor. Ortaöğrenim eğitim yardımı almaya hak kazananlar her ay 75 TL, yükseköğrenim bursu almaya hak kazanan öğrenciler ise her ay 300 TL burs alacaklar. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

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VGM burs başvuruları 2020 yılında ortaöğrenim ve yükseköğrenim için farklı tarihlerde alındı. Başvuru yapan adaylar heyecanla VGM burs başvuru sonuçlarını beklemeye başladılar. Kurum tarafından yapılan açıklamada yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacağı duyuruldu. İşte detaylar...

2VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir.

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.

Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

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Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı.

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