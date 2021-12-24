VGM burs sonuçları açıklandı! VGM yükseköğretim burs sonuçları sorgulama
VGM burs sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğretim burs başvuruları 1 Kasım’da başladı ve 15 Kasım’da sona erdi. Kurum tarafından yapılan açıklamada VGM burs sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Peki, VGM burs sonuçları nereden sorgulanır? İşte sorgulama ekranı
VGM burs sonuçları açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularını tamamlayan öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlardı. 2021-2022 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemleri sona erdi ve sonuçlar erişime açıldı.
VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI
VGM burs sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, '2021-2022 eğitim yılı YÜKSEKÖĞRENİM burs başvuruları için değerlendirme işlemleri sona ermiştir.' denildi.
VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ
VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ
BURSLAR NASIL ÖDENİYOR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.