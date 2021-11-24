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Haber Giriş: 24 Kasım 2021 - 14:33 | 

VGM burs sonuçları açıklandı mı? Gözler VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçlarında

VGM burs başvuruları 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'e, yükseköğrenim başvuruları ise 15 Kasım'a kadar yapıldı. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek. peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. VGM burs başvurularını yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. 2021-2022 eğitim yılında ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.
2VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

3BURSLAR NASIL ÖDENİYOR

BURSLAR NASIL ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

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