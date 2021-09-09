VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? VGM burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş
VGM burs başvurusu her yıl belirli tarihlerde alınıyor. VGM ortaöğrenim burs başvurusu ve yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınıyor. 2021-2022 KYK burs başvurularının başlamasının ardından gözler VGM’ye çevrildi. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak?
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VGM burs başvurusu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu olmak üzere iki farklı burs veriyor. Geçtiğimiz yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri aralığında yapıldı. VGM yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Ekim tarihinde başladı. Henüz bu yılki başvuru tarihleri açıklanmadı.
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VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Gerek ortaöğrenim eğitim yardımları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.
Geçtiğimiz yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri aralığında yapıldı. VGM yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Ekim tarihinde başladı.
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VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021-2022 VGM burs ücreti henüz açıklanmadı. 2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verildi.