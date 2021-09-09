VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? VGM burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş

VGM burs başvurusu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu olmak üzere iki farklı burs veriyor. Geçtiğimiz yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri aralığında yapıldı. VGM yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Ekim tarihinde başladı. Henüz bu yılki başvuru tarihleri açıklanmadı.