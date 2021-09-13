MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? Ortaöğrenim ve yükseköğrenim VGM burs başvurusunda son gelişmeler
GeriGündem VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? Ortaöğrenim ve yükseköğrenim VGM burs başvurusunda son gelişmeler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 13 Eylül 2021 - 02:04 | 

VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? Ortaöğrenim ve yükseköğrenim VGM burs başvurusunda son gelişmeler

VGM burs başvuru tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl belirli tarihlerde alınan ortaöğrenim ve yükseköğrenim Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları “burs.vgm.gov.tr” adresi üzerinden gerçekleşecek. Yapılan değerlendirme sonrası VGM burs başvurusu kabul edilen öğrenciler belli olacak. Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle burs ödenecek. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, 2021 VGM burs başvuruları hakkında ayrıntılar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021 – 2022 eğitim yılı burs başvuruları için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan “Ortaöğrenim Bursu" ile üniversite öğrencilerine verilecek olan “Yükseköğrenim Bursu" için yapılacak duyuru ile başvurular başlayacak. Ancak VGM burs başvurularının alınacağı tarih henüz açıklanmadı.

2VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Hem ortaöğrenim eğitim yardımları hem de yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az on beş gün önce duyurulur.

Burs başvurularının KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından başlaması bekleniyor.

3VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi