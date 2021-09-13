VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? Ortaöğrenim ve yükseköğrenim VGM burs başvurusunda son gelişmeler

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021 – 2022 eğitim yılı burs başvuruları için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan “Ortaöğrenim Bursu" ile üniversite öğrencilerine verilecek olan “Yükseköğrenim Bursu" için yapılacak duyuru ile başvurular başlayacak. Ancak VGM burs başvurularının alınacağı tarih henüz açıklanmadı.