VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020-2021 VGM burs başvuru formu
VGM burs başvurusu tüm hızıyla devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim bursu için başvurular 1 Ekim tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 15 Ekim’e kadar www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurarak yapabilecekler. Peki VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru formu ve detaylar
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VGM burs başvuruları yoğun ilgi görüyor. 2020 - 2021 eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim bursu için başvurular 1-15 Ekim tarihleri aralığında yapılıyor. Ortaöğrenim bursu başvuru formunu doldurabilmek için öncelikle forma giriş yapılması gerekiyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 9 ay boyunca destek alacaklar.
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VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2020 - 2021 eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim bursu için başvurular 01 Ekim – 15 Ekim 2020 tarihleri arasında kurumun internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 öğretim yılı yükseköğrenim bursu için başvurular 15 Ekim’de başlayacaktır.
Ortaöğrenim bursu başvuru formunu doldurabilmek için öncelikle forma giriş yapılmalıdır. Giriş ekranında “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Kimlik Türü”, “Nüfus Cüzdanı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni” alanları yer almaktadır.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle eğitim yardımı yapılacaktır. 2020 - 2021 eğitim yılında öğrenci başına aylık 75,00 TL verilecektir.