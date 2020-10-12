VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020-2021 VGM burs başvuru formu

VGM burs başvuruları yoğun ilgi görüyor. 2020 - 2021 eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim bursu için başvurular 1-15 Ekim tarihleri aralığında yapılıyor. Ortaöğrenim bursu başvuru formunu doldurabilmek için öncelikle forma giriş yapılması gerekiyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 9 ay boyunca destek alacaklar.