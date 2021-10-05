VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri belli oldu
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) beklenen burs açıklamasını geçtiğimiz günlerde yaptı. VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri belli oldu. Bu yıl için belirlenen takvime göre, VGM burs başvuruları ekim ayında alınacak. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Öğrencilerin burs başvurusunda öncelikli tercihi olan VGM, burs başvuru tarihlerini bildirdi. VGM, üniversite sonuçları ardından burs başvurularıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Müdürlüğün resmi adresinden yapılan burs başvuru açıklamasında "Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır." ifadelerine yer verdi.
Ayrıca "Başvuru alma, başvuru değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri, Vakıflar Yönetmeliği (ortaöğrenim) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (yükseköğrenim) doğrultusunda yerine getirilmektedir. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." denildi.
BURS BAŞVURU TARİHLERİ
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2021 - 2022 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ
Başlangıç
Bitiş
Ortaöğrenim Bursu
15 Ekim 2021
30 Ekim 2021
Yükseköğrenim Bursu
01 Kasım 2021
15 Kasım 2021
Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu
01 Kasım 2021
15 Kasım 2021