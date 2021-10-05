MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri belli oldu
GeriGündem VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 05 Ekim 2021 - 08:08 | 

VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri belli oldu

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) beklenen burs açıklamasını geçtiğimiz günlerde yaptı. VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri belli oldu. Bu yıl için belirlenen takvime göre, VGM burs başvuruları ekim ayında alınacak. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Öğrencilerin burs başvurusunda öncelikli tercihi olan VGM, burs başvuru tarihlerini bildirdi. VGM, üniversite sonuçları ardından burs başvurularıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Müdürlüğün resmi adresinden yapılan burs başvuru açıklamasında "Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır." ifadelerine yer verdi.

2

Ayrıca "Başvuru alma, başvuru değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri, Vakıflar Yönetmeliği (ortaöğrenim) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (yükseköğrenim) doğrultusunda yerine getirilmektedir. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." denildi.

3BURS BAŞVURU TARİHLERİ

BURS BAŞVURU TARİHLERİ

 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 - 2022 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ​​

 

Başlangıç

Bitiş

Ortaöğrenim Bursu

15 Ekim 2021

30 Ekim 2021

Yükseköğrenim Bursu

01 Kasım 2021

15 Kasım 2021

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu             

     01 Kasım 2021     

     15 Kasım 2021     

 

4VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi