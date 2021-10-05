VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri belli oldu

Öğrencilerin burs başvurusunda öncelikli tercihi olan VGM, burs başvuru tarihlerini bildirdi. VGM, üniversite sonuçları ardından burs başvurularıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Müdürlüğün resmi adresinden yapılan burs başvuru açıklamasında "Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır." ifadelerine yer verdi.