VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğrenim ve üniversite VGM burs sonuçlarında son durum
VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 30 Ekim tarihinde ortaöğrenim, 15 Kasım tarihinde de yükseköğrenim VGM burs başvurularının tamamlanmasının ardından öğrencilerin sonuç açıklaması için beklentileri kasım sonuna yöneldi. 2021 – 2022 eğitim yılında yapılacak değerlendirme sonrasında VGM burs başvuru sonuçları Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden ilan edilecek. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, 2021 VGM burs sonuçlarında son durum bilgileri.
VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, sorusu başvurularını tamamlayan öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. VGM tarafından yapılan açıklamada, üniversite burs sonuçlarının KYK burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra ilan edileceği bildirildi. Değerlendirme sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden sorgulanacak. Ancak sonuç tarihi henüz belli olmadı.
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.
Bu sene ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Kasım'da sona erdi.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, "yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadeleri yer aldı. - KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?- İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.
Bu sene ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Kasım'da sona erdi.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, "yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadeleri yer aldı. - KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?- İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.
BURSLAR NASIL ÖDENİR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.
Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.