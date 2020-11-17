VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM ortaöğretim, yükseköğretim burs başvuru sonucunda son durum
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bu yıl da ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs imkanı sunuyor. VGM ortaöğretim, yükseköğretim burs başvuruları geçtiğimiz ay farklı tarihlerde tamamlandı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim, yükseköğretim burs başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? İşte VGM burs başvuru sonuçlarında son durum…
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1
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2020 – 2021 eğitim yılı öğrenim burs başvuru süreci geride kaldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2020-2021 eğitim yılı burs başvuruları;
Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) Bursu: 01 Ekim 2020-15 Ekim 2020
Yükseköğrenim Bursu: 15 Ekim 2020-30 Ekim 2020
Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Bursu(Yabancı uyruklu ve Mavi Kartlı öğrenciler için): 15 Ekim 2020-30 Ekim 2020 tarihleri arasında alındı.
2
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Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak'ta açıklanmıştı.
3
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VGM SONUÇ AÇIKLAMASI
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir.
Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.
Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.
4
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2020-2021 VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında;
Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL
Yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmıştır.