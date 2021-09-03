Velilere aşı ve PCR testi zorunlu mu?

Velilere aşı ve PCR testi zorunluluğu, okulların açılmasına çok az gün kala pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Okulların 6 Eylül 2021 tarihinde açılacağının sık sık dile getirilmesi ve net kararın alınmasının ardından pek çok veli, aşı ve PCR testi zorunluluğunun kendilerini kapsayıp kapsamadığını araştırmaya başladı. Peki, velilere PCR testi ve aşı zorunlu olacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Velilere aşı zorunlu mu sorusu okulların başlaması ile birlikte gündemde yer almaya başladı. Milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyen konular arasında yer alan velilere aşı ve PCR testi zorunluluğu iddiaları açıklığa kavuştu. İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge hakkında detaylı bilgiler
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VELİLERE AŞI VE PCR TESTİ ZORUNLU MU?
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine PCR testi konulu genelge gönderildi. Genelgede; başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hasatlık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi istenecek. PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.
Veliler ve öğrenciler için PCR testi ya da aşı zorunluluğu bulunmuyor.
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Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, eğitim sürecinin devamı açısından öğretmenler ve okul çalışanlarıyla birlikte velilerin de aşı olmaya çok özen göstermesi gerektiğini dile getirerek, "Kendilerini, evlatlarını, başka çocukları, ailelerini ve toplumu korumak için bir an önce aşılarını tamamlamalılar" dedi.