Velilere aşı ve PCR testi zorunlu mu?

VELİLERE AŞI VE PCR TESTİ ZORUNLU MU? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine PCR testi konulu genelge gönderildi. Genelgede; başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hasatlık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi istenecek. PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.



Veliler ve öğrenciler için PCR testi ya da aşı zorunluluğu bulunmuyor.