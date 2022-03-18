Vapur, feribot, arabalı feribot seferleri iptal mi? İDO-BUDO feribotları çalışıyor mu? 19 Mart iptal feribot seferleri duyurusu

İDO ve BUDO feribot seferlerinin bazıları yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.. Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere yeniden başlayan kar yağışı nedeniyle önlem alan önlem alan feribot şirketleri iptal feribot seferleri listesini internet sitesinden yayınladı. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanmaktadır." ifadelerine yer verildi. İptal olan feribot seferleri şöyle;
İDO sefer iptalleri ile ilgili duyuru yayınladı. Yapılan açıklamada, "19-20 Mart (Cumartesi, Pazar) günleri olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm biletli hat seferlerimiz iptal edilmiştir.
Eskihisar-Topçular ve Sirkeci-Harem hatlarımızla ilgili anlık sefer durumunu görmek için http://ido.com.tr ’den duyurular sayfasını ziyaret edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
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BUDO sefer iptalleri:
19.03.2022 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
19.03.2022 19:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
19.03.2022 17:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
19.03.2022 17:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
19.03.2022 15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
19.03.2022 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
19.03.2022 14:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
19.03.2022 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
19.03.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
19.03.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
19.03.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
19.03.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
BUDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Şehir Hatları'ndan iptal edilen vapur seferleri hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Değerli yolcularımız,
Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanmaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.