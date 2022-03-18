Vapur, feribot, arabalı feribot seferleri iptal mi? İDO-BUDO feribotları çalışıyor mu? 19 Mart iptal feribot seferleri duyurusu

İDO ve BUDO feribot seferlerinin bazıları yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.. Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere yeniden başlayan kar yağışı nedeniyle önlem alan önlem alan feribot şirketleri iptal feribot seferleri listesini internet sitesinden yayınladı. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanmaktadır." ifadelerine yer verildi. İptal olan feribot seferleri şöyle;