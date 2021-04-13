Van iftar vakitleri 2021: Van'da ilk iftar saat kaçta? İşte Van iftar ve sahur saatleri

Dünyada ramazanın ilk günü en uzun oruç, Murmansk ve Reykjavik'te tutulacak Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde 208 ülkeye ait bilgilerin bulunduğu imsakiyeye göre, ramazanın ilk gününde, 68 derece kuzey enleminde yer alan Rusya'nın Murmansk kentinde ve 64 derece kuzey enleminde yer alan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 16 saat 53 dakikayı bulurken, Norveç'in Tromso kentinde 16 saat 52 dakika sürecek.



54 derece güney enlemindeki Arjantin'in Ushuaia kentinde imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 12 saat 12 dakika sürecek.



Kuzey enlemlerindeki şehirlerde yaşayan Müslümanlar, güneydekilere göre daha uzun oruç tutacak.