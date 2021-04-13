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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 18:03 | 

Van iftar vakitleri 2021: Van'da ilk iftar saat kaçta? İşte Van iftar ve sahur saatleri

İftar ve sahur saatlerinin yer aldığı Van imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan ayı 2021 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Müslümanlar ilk oruçlarını bugün tutuyorlar. Sahuru geride bırakan vatandaşların gözü şimdi iftar saatine çevrildi. Diyanet tarafından yayımlanan imsakiyeye göre en erken iftar Hakkari'de gerçekleşecek. Peki, Van'da ilk iftar saat kaçta? İşte Van iftar ve sahur saatleri

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Van iftar, akşam ezanı, sahur ve imsak vakitleri gündemde yer alıyor. Ramazan ayının ilk oruç ibadetini Van'da gerçekleştiren vatandaşlar, bölgenin imsakiyesi takvimini inceliyor.. İlk sahurlarını yapan Müslümanlar iftar saatine kadar orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre Van iftar ve sahur saatleri

2VAN 2021 İMSAKİYESİ

VAN 2021 İMSAKİYESİ

 

VAN İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144213 Nisan 2021 Salı04:0005:2712:1215:5218:4820:08
2 Ramazan 144214 Nisan 2021 Çarşamba03:5805:2512:1215:5218:4920:10
3 Ramazan 144215 Nisan 2021 Perşembe03:5705:2412:1215:5318:4920:11
4 Ramazan 144216 Nisan 2021 Cuma03:5505:2212:1115:5318:5020:12
5 Ramazan 144217 Nisan 2021 Cumartesi03:5305:2112:1115:5318:5120:13
6 Ramazan 144218 Nisan 2021 Pazar03:5105:1912:1115:5318:5220:15
7 Ramazan 144219 Nisan 2021 Pazartesi03:5005:1812:1115:5418:5320:16
8 Ramazan 144220 Nisan 2021 Salı03:4805:1712:1015:5418:5420:17
9 Ramazan 144221 Nisan 2021 Çarşamba03:4605:1512:1015:5418:5520:18
10 Ramazan 144222 Nisan 2021 Perşembe03:4405:1412:1015:5418:5620:20
11 Ramazan 144223 Nisan 2021 Cuma03:4305:1312:1015:5418:5720:21
12 Ramazan 144224 Nisan 2021 Cumartesi03:4105:1112:1015:5518:5820:22
13 Ramazan 144225 Nisan 2021 Pazar03:3905:1012:0915:5518:5920:24
14 Ramazan 144226 Nisan 2021 Pazartesi03:3805:0912:0915:5519:0020:25
15 Ramazan 144227 Nisan 2021 Salı03:3605:0712:0915:5519:0120:26
16 Ramazan 144228 Nisan 2021 Çarşamba03:3405:0612:0915:5519:0220:27
17 Ramazan 144229 Nisan 2021 Perşembe03:3305:0512:0915:5619:0320:29
18 Ramazan 144230 Nisan 2021 Cuma03:3105:0412:0915:5619:0420:30
19 Ramazan 14421 Mayıs 2021 Cumartesi03:2905:0312:0915:5619:0520:31
20 Ramazan 14422 Mayıs 2021 Pazar03:2805:0112:0815:5619:0620:33
21 Ramazan 14423 Mayıs 2021 Pazartesi03:2605:0012:0815:5719:0720:34
22 Ramazan 14424 Mayıs 2021 Salı03:2504:5912:0815:5719:0820:35
23 Ramazan 14425 Mayıs 2021 Çarşamba03:2304:5812:0815:5719:0820:37
24 Ramazan 14426 Mayıs 2021 Perşembe03:2204:5712:0815:5719:0920:38
25 Ramazan 14427 Mayıs 2021 Cuma03:2004:5612:0815:5719:1020:39
26 Ramazan 14428 Mayıs 2021 Cumartesi03:1904:5512:0815:5819:1120:41
KADİR GECESİ
27 Ramazan 14429 Mayıs 2021 Pazar03:1704:5412:0815:5819:1220:42
28 Ramazan 144210 Mayıs 2021 Pazartesi03:1604:5312:0815:5819:1320:43
29 Ramazan 144211 Mayıs 2021 Salı03:1404:5212:0815:5819:1420:45
30 Ramazan 144212 Mayıs 2021 Çarşamba03:1304:5112:0815:5819:1520:46
 

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İSTANBUL'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da ilk iftar saat 19:48'de açılacak

ANKARA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara'da ilk iftar saat 19:31'de açılacak

BURSA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Bursa'da ilk iftar saat 19:47'de açılacak

İZMİR'DE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

İzmir'de ilk iftar saat 19:52'de açılacak

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

4Dünyada ramazanın ilk günü en uzun oruç, Murmansk ve Reykjavikte tutulacak

Dünyada ramazanın ilk günü en uzun oruç, Murmansk ve Reykjavik'te tutulacak

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde 208 ülkeye ait bilgilerin bulunduğu imsakiyeye göre, ramazanın ilk gününde, 68 derece kuzey enleminde yer alan Rusya'nın Murmansk kentinde ve 64 derece kuzey enleminde yer alan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 16 saat 53 dakikayı bulurken, Norveç'in Tromso kentinde 16 saat 52 dakika sürecek.

54 derece güney enlemindeki Arjantin'in Ushuaia kentinde imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 12 saat 12 dakika sürecek.

Kuzey enlemlerindeki şehirlerde yaşayan Müslümanlar, güneydekilere göre daha uzun oruç tutacak.

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