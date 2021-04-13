Van iftar vakitleri 2021: Van'da ilk iftar saat kaçta? İşte Van iftar ve sahur saatleri
İftar ve sahur saatlerinin yer aldığı Van imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan ayı 2021 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Müslümanlar ilk oruçlarını bugün tutuyorlar. Sahuru geride bırakan vatandaşların gözü şimdi iftar saatine çevrildi. Diyanet tarafından yayımlanan imsakiyeye göre en erken iftar Hakkari'de gerçekleşecek. Peki, Van'da ilk iftar saat kaçta? İşte Van iftar ve sahur saatleri
Van iftar, akşam ezanı, sahur ve imsak vakitleri gündemde yer alıyor. Ramazan ayının ilk oruç ibadetini Van'da gerçekleştiren vatandaşlar, bölgenin imsakiyesi takvimini inceliyor.. İlk sahurlarını yapan Müslümanlar iftar saatine kadar orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre Van iftar ve sahur saatleri
VAN 2021 İMSAKİYESİ
VAN İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1442
|13 Nisan 2021 Salı
|04:00
|05:27
|12:12
|15:52
|18:48
|20:08
|2 Ramazan 1442
|14 Nisan 2021 Çarşamba
|03:58
|05:25
|12:12
|15:52
|18:49
|20:10
|3 Ramazan 1442
|15 Nisan 2021 Perşembe
|03:57
|05:24
|12:12
|15:53
|18:49
|20:11
|4 Ramazan 1442
|16 Nisan 2021 Cuma
|03:55
|05:22
|12:11
|15:53
|18:50
|20:12
|5 Ramazan 1442
|17 Nisan 2021 Cumartesi
|03:53
|05:21
|12:11
|15:53
|18:51
|20:13
|6 Ramazan 1442
|18 Nisan 2021 Pazar
|03:51
|05:19
|12:11
|15:53
|18:52
|20:15
|7 Ramazan 1442
|19 Nisan 2021 Pazartesi
|03:50
|05:18
|12:11
|15:54
|18:53
|20:16
|8 Ramazan 1442
|20 Nisan 2021 Salı
|03:48
|05:17
|12:10
|15:54
|18:54
|20:17
|9 Ramazan 1442
|21 Nisan 2021 Çarşamba
|03:46
|05:15
|12:10
|15:54
|18:55
|20:18
|10 Ramazan 1442
|22 Nisan 2021 Perşembe
|03:44
|05:14
|12:10
|15:54
|18:56
|20:20
|11 Ramazan 1442
|23 Nisan 2021 Cuma
|03:43
|05:13
|12:10
|15:54
|18:57
|20:21
|12 Ramazan 1442
|24 Nisan 2021 Cumartesi
|03:41
|05:11
|12:10
|15:55
|18:58
|20:22
|13 Ramazan 1442
|25 Nisan 2021 Pazar
|03:39
|05:10
|12:09
|15:55
|18:59
|20:24
|14 Ramazan 1442
|26 Nisan 2021 Pazartesi
|03:38
|05:09
|12:09
|15:55
|19:00
|20:25
|15 Ramazan 1442
|27 Nisan 2021 Salı
|03:36
|05:07
|12:09
|15:55
|19:01
|20:26
|16 Ramazan 1442
|28 Nisan 2021 Çarşamba
|03:34
|05:06
|12:09
|15:55
|19:02
|20:27
|17 Ramazan 1442
|29 Nisan 2021 Perşembe
|03:33
|05:05
|12:09
|15:56
|19:03
|20:29
|18 Ramazan 1442
|30 Nisan 2021 Cuma
|03:31
|05:04
|12:09
|15:56
|19:04
|20:30
|19 Ramazan 1442
|1 Mayıs 2021 Cumartesi
|03:29
|05:03
|12:09
|15:56
|19:05
|20:31
|20 Ramazan 1442
|2 Mayıs 2021 Pazar
|03:28
|05:01
|12:08
|15:56
|19:06
|20:33
|21 Ramazan 1442
|3 Mayıs 2021 Pazartesi
|03:26
|05:00
|12:08
|15:57
|19:07
|20:34
|22 Ramazan 1442
|4 Mayıs 2021 Salı
|03:25
|04:59
|12:08
|15:57
|19:08
|20:35
|23 Ramazan 1442
|5 Mayıs 2021 Çarşamba
|03:23
|04:58
|12:08
|15:57
|19:08
|20:37
|24 Ramazan 1442
|6 Mayıs 2021 Perşembe
|03:22
|04:57
|12:08
|15:57
|19:09
|20:38
|25 Ramazan 1442
|7 Mayıs 2021 Cuma
|03:20
|04:56
|12:08
|15:57
|19:10
|20:39
|26 Ramazan 1442
|8 Mayıs 2021 Cumartesi
|03:19
|04:55
|12:08
|15:58
|19:11
|20:41
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1442
|9 Mayıs 2021 Pazar
|03:17
|04:54
|12:08
|15:58
|19:12
|20:42
|28 Ramazan 1442
|10 Mayıs 2021 Pazartesi
|03:16
|04:53
|12:08
|15:58
|19:13
|20:43
|29 Ramazan 1442
|11 Mayıs 2021 Salı
|03:14
|04:52
|12:08
|15:58
|19:14
|20:45
|30 Ramazan 1442
|12 Mayıs 2021 Çarşamba
|03:13
|04:51
|12:08
|15:58
|19:15
|20:46