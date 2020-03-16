Uzaktan eğitim ne zaman ve nasıl yapılacak? Üniversiteler için uzaktan eğitimin detayları
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ardından Yükseköğretim Kurulu da (YÖK) uzaktan eğitim açıklamasında bulundu. Corona salgınını önleme tedbirleri kapsamında okullarda eğitime ara verildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelere verilen üç haftalık arada öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması ve akademik takvimin sekteye uğramaması için 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitim uygulanacağını duyurdu. Peki, Uzaktan eğitim ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte üniversiteler için uzaktan eğitimin detayları…
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Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ne kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesine karar verilmiş, MEB’ten (Milli Eğitim Bakanlığı) uzaktan eğitim açıklaması gelmişti. Okulların ardından üniversiteler de uzaktan eğitim yöntemiyle eğitime devam etmeye hazırlanıyor. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Türkiye'de corona virüs tehdidiyle ilgili aldığı önlemleri genişletti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ardından Yükseköğretim Kurulu da (YÖK) koronavirüs tehdidi nedeniyle üniversitelere verilen üç haftalık arada öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması ve akademik takvimin sekteye uğramaması için 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitim uygulayacak. Üç haftalık tatilin vize sınavlarına denk gelmesi nedeniyle üniversitelerde akademik takvimin uzayıp uzamayacağı da önümüzdeki hafta karara bağlanacak.
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CEP TELEFONLARINDAN DA EĞİTİM ALABİLECEKLER
YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, alınan tedbirleri şöyle açıkladı: “207 üniversite, on binlerce program ve yüz binlerce ders içeriğimiz var. Bunların hepsini bir anda uzaktan öğretime sokmak pek mümkün değil. Yaparız dersek baştan savma olur. Buna uygun içerik, içeriği kullanacak öğretim elemanı ve öğrenciye gerekli eğitimi vermek gerekiyor. Bu da bir iki günde mümkün değil. İki yıl önce 16 üniversitemizde dijital dönüşüm projesi başlattık. 6 bine yakın öğretim elemanını bu konuda eğittik. Öğrencilere de dijital okur yazarlık dersi verdik. 50 binin üzerinde öğrenci bu eğitimi aldı. 120 üniversitemizin bünyesinde Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi (UZEM) bulunuyor. Bu üniversitelerin derslerinin yüzde 30’a kadar olan kısmı uzaktan veriliyor. Öğrencilerimizin yüzde 90’ından fazlası akıllı telefon ve internet erişimine sahip. Bilgisayar ya da tabletleri yoksa cep telefonlarından da eğitimi alabilirler.
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UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ HAKKINDA 24 SAAT BİLGİ ALINABİLECEK
Mili Eğitim Bakanı Selçuk, corona virüs kapsamında uzaktan eğitim süreci hakkında, eba.gov.tr ve 444 0 632 nuramalı telefondan 24 saat bilgi alınabileceğini duyurdu. Selçuk ayrıca uzaktan eğitimle ilgili sıkça sorulanlar listesi yaptıklarını duyurarak cevaplarının resmi sitede bulunduğunu da belirtti.
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UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA), internet üzerinden ve TRT’den yayın yapılacak. Bu kanallarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın içerikleri paylaşılacak. Gün boyunca yayın olacak. Bu yayınların da saatleri ve sınıf seviyeleri belirlendi. Öğrencilerin ders içeriğinin hangi kanalda olacağının listesi hazırlanıyor. Örneğin pazartesi, salı, çarşamba sabah ya da öğleden sonra hep belli saatlerde ortaokul 2’nci sınıf, lise 2’nci sınıf ya da 5’inci sınıflar olacak.
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MEB UZAKTAN EĞİTİMİ SİMÜLASYONLA ANLATACAK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 6-10 Nisan’da yapılacak ikinci ara tatilin 16-20 Mart’ta uygulanması, 23-27 Mart’ta da uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretime devam edilmesi yönündeki kararla ilgili paylaşımda bulundu. Öğrencilerin bugünden itibaren evde bulunacağını, bir sonraki hafta uzaktan eğitimlerin başlayacağını belirten Selçuk, “Ailelerimizin bizimle işbirliği içinde olmaları çok önemli. Gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz. Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlarla anlatacağız. Derslerin nasıl izleneceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA’nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız” dedi..