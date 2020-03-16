Uzaktan eğitim ne zaman ve nasıl yapılacak? Üniversiteler için uzaktan eğitimin detayları

CEP TELEFONLARINDAN DA EĞİTİM ALABİLECEKLER YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, alınan tedbirleri şöyle açıkladı: “207 üniversite, on binlerce program ve yüz binlerce ders içeriğimiz var. Bunların hepsini bir anda uzaktan öğretime sokmak pek mümkün değil. Yaparız dersek baştan savma olur. Buna uygun içerik, içeriği kullanacak öğretim elemanı ve öğrenciye gerekli eğitimi vermek gerekiyor. Bu da bir iki günde mümkün değil. İki yıl önce 16 üniversitemizde dijital dönüşüm projesi başlattık. 6 bine yakın öğretim elemanını bu konuda eğittik. Öğrencilere de dijital okur yazarlık dersi verdik. 50 binin üzerinde öğrenci bu eğitimi aldı. 120 üniversitemizin bünyesinde Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi (UZEM) bulunuyor. Bu üniversitelerin derslerinin yüzde 30’a kadar olan kısmı uzaktan veriliyor. Öğrencilerimizin yüzde 90’ından fazlası akıllı telefon ve internet erişimine sahip. Bilgisayar ya da tabletleri yoksa cep telefonlarından da eğitimi alabilirler.