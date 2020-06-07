Uzaktan eğitim ne zaman bitiyor? Bakan Selçuk telafi eğitimin detaylarını açıkladı
Uzaktan eğitim ne zaman bitiyor? Mart ayından beri corona virüsü nedeniyle devam eden uzaktan eğitimin son günleri yaklaştı. Uzaktan eğitim sisteminin bitmesinin ardından başlayacak olan telafi eğitim süreciyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi programı uygulanacağını belirtilen Selçuk, sürecin 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını söyledi. İşte, Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar...
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Corona virüsü nedeniyle uygulanacak olan telafi eğitimi için detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını duyurarak, uzaktan eğitim sisteminin de 19 Haziran Cuma günü tamamlanacağını açıkladı.
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UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
MEB'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, uzaktan eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız." ifadesine yer verdi.
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TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük titizlik içinde sürdürüldüğünü bildirdi.
Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
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"EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimleriyle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz."