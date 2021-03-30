Gündem Haber Giriş: 30 Mart 2021 - 10:51 | 30 Mart 2021 - 10:52

Uzaktan eğitim başlayacak mı? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Güncellenen Türkiye Kovid-19 risk haritası açıklandı. İllerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre gruplandırıldığı risk haritasında İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı, düşük riskli (mavi) kategorideki tek il ise Şırnak oldu. Bu gelişmenin ardından yüz yüze eğitimin akıbeti merak konusu oldu. Peki, uzaktan eğitim başlayacak mı? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?