Uzaktan eğitim başlayacak mı? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Güncellenen Türkiye Kovid-19 risk haritası açıklandı. İllerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre gruplandırıldığı risk haritasında İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı, düşük riskli (mavi) kategorideki tek il ise Şırnak oldu. Bu gelişmenin ardından yüz yüze eğitimin akıbeti merak konusu oldu. Peki, uzaktan eğitim başlayacak mı? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılan kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), valiliklerin, il hıfzıssıhha kurulları ile farklı bir karar almadığı müddetçe okulların mevcut durumlarını koruyarak, yüz yüze eğitime devam edeceklerini bildirdi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından bakanlıktan yapılan açıklamada, eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi kamuoyu ile paylaşılan kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edileceği bildirilmişti.
3
Bakanlıktan, konuya ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada da "Valilikler, il hıfzıssıhha kurullarıyla farklı bir karar almadıkça okullar, mevcut durumlarını koruyarak, yüz yüze eğitime devam edecekler." bilgisi paylaşıldı.
Buna göre, bugün açıklanan Türkiye Kovid-19 risk haritasında risk kategorisi değişen iller, gerekli önlemleri alarak, bir önceki haritadaki şekliyle yüz yüze eğitimi sürdürebilecek.