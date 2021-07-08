Ünlü TV yıldızı kaza yaptı! Aracı kullanılamaz hale geldi

Televizyon şovu 'Berlin: Day and Night'ın yıldızı Julia Jasmin Ruehle, aracının kontrolünü kaybederek refüjdeki bariyere çarptı.Prenzlau kasabasına doğru giderken kaza yapan Ruehle, araçtan kendi çıksa da ağır yaralandı.Kazanın şiddeti nedeniyle araç takla atarken lastiklerinin üçü koptu ve araç resmen enkaza döndü.33 yaşındaki TV yıldızı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; Ruehle'nin hayati tehlikesi bulunmuyor.Kazanın nedeni henüz bilinmiyor fakat aşırı hızın olaya sebebiyet vermiş olabileceği düşünülüyor.Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya gelen Julia Jasmin Ruehle, 'Berlin: Day and Night' dizisiyle şöhrete kavuşmuştu.TV kariyerinin yanı sıra Ruehle, Tres Jolie adıyla müzik yapıyor ve DJ olarak performans da sergiliyordu.Öte yandan Ünlü TV yıldızının erkek arkadaşı Rene Marschke, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Melek saçından tutun ifadelerini kullandı.Paylaşımın altına not yazan takipçileri, Ruehle'nin hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmasını diledikleri görüldü.