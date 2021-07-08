MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÜnlü TV yıldızı kaza yaptı! Aracı kullanılamaz hale geldi
GeriDünya Ünlü TV yıldızı kaza yaptı! Aracı kullanılamaz hale geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hürriyet.com.tr
Haber Giriş: 08 Temmuz 2021 - 18:19 | 

Ünlü TV yıldızı kaza yaptı! Aracı kullanılamaz hale geldi

Alman reality şov yıldızı Julia Jasmin Ruehle dün lüks otomobiliyle geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Televizyon şovu 'Berlin: Day and Night'ın yıldızı Julia Jasmin Ruehle, aracının kontrolünü kaybederek refüjdeki bariyere çarptı.

2

Prenzlau kasabasına doğru giderken kaza yapan Ruehle, araçtan kendi çıksa da ağır yaralandı.

3

Kazanın şiddeti nedeniyle araç takla atarken lastiklerinin üçü koptu ve araç resmen enkaza döndü.

4

33 yaşındaki TV yıldızı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

5

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; Ruehle'nin hayati tehlikesi bulunmuyor.

6

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor fakat aşırı hızın olaya sebebiyet vermiş olabileceği düşünülüyor.

7

Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya gelen Julia Jasmin Ruehle, 'Berlin: Day and Night' dizisiyle şöhrete kavuşmuştu.

8

TV kariyerinin yanı sıra Ruehle, Tres Jolie adıyla müzik yapıyor ve DJ olarak performans da sergiliyordu.

9

Öte yandan Ünlü TV yıldızının erkek arkadaşı Rene Marschke, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Melek saçından tutun" ifadelerini kullandı.

10

Paylaşımın altına not yazan takipçileri, Ruehle'nin hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmasını diledikleri görüldü.

11
12
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi