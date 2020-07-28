Ünlü oyuncunun evi şaşırttı: Burada oyuncak bebekler mi yaşıyor?

Rol aldığı Haydi Çalkala (Shake It Up) adlı yapımla genç yaşta adını duyuran Bella Thorne, 2016'da satın aldığı evini satışa çıkardı. Evin duvarlarındaki çizimler başta olmak üzere renkli ve sıra dışı dekorasyonu herkesi şaşırttı. Hem sosyal medyada hem de satış haberinin yer aldığı internet sitelerinde ilginç yorumlara neden oldu.22 yaşındaki Bella Thorne, dört yıl önce 2 milyon dolara satın aldığı bu ev için 2 buçuk milyon dolar satış fiyatı koydu.Dış cephesi parlak pembe boyalı olan ev, Los Angeles'ın gözde bölgelerinden Sherman Oaks'ta bulunuyor.Beş yatak odalı evin beş buçuk da banyosu bulunuyor. Bella Thorne'un henüz dün satışa çıkardığı evin duvarlarında rengarenk çizimler yer alıyor. Banyo ve mutfağın dekorasyonu da ilginç. Oturma odasının duvarlarının bir bölümü ise gül figürleriyle kaplı.Bella Thorne, son bir yıldır bu evde kendisi kalmıyor, kiraya veriyordu. Bir oyun evini andıran mülke boş olduğu zamanlarda da 50 dolar karşılığında tur düzenleniyordu.Bella Thorne'un rengarenk evi hakkında, hem sosyal medyada hem de haberin yer aldığı internet sitelerinde çok sayıda yorum yapıldı.Bazı kişiler evin oturma odasının doğrudan bahçedeki havuza açılmasını beğendiğini ileri sürdü.Bazıları da evi korkunç bulduğunu ve o kadar para verip satın aldıktan sonra içini değiştirmek için daha fazla harcama yapmak gerektiğini savundu.Bella Thorne'un rengarenk evinin dekorasyonunu dengesiz bir zihnin dışavurumu olarak nitelendirenler de oldu.Bir grup internet kullanıcısı ise aslında evin elden geçirilip daha normal ve yaşanılır bir hale getirilmesinin zor olmadığını savunup Tabii, birkaç milyonunuz varsa diye ekledi.Thorne'un evi birçok kişi tarafından oyuncak Barbie bebeklerinin evine de benzetildi.