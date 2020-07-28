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GeriMagazin Ünlü oyuncunun evi şaşırttı: Burada oyuncak bebekler mi yaşıyor?
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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 14:25,

Ünlü oyuncunun evi şaşırttı: Burada oyuncak bebekler mi yaşıyor?

Ünlü şarkıcı ve oyuncunun dört yıl önce satın aldığı ev, hem hayranlarını hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

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1DÖRT YIL ÖNCE SATIN ALDI
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DÖRT YIL ÖNCE SATIN ALDI

Rol aldığı Haydi Çalkala (Shake It Up) adlı yapımla genç yaşta adını duyuran Bella Thorne, 2016'da satın aldığı evini satışa çıkardı.

2DIŞI DA PEMBE
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DIŞI DA PEMBE

Evin duvarlarındaki çizimler başta olmak üzere renkli ve sıra dışı dekorasyonu herkesi şaşırttı. Hem sosyal medyada hem de satış haberinin yer aldığı internet sitelerinde ilginç yorumlara neden oldu.

3İKİ BUÇUK MİLYON DOLARA SATIYOR
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İKİ BUÇUK MİLYON DOLARA SATIYOR

22 yaşındaki Bella Thorne, dört yıl önce 2 milyon dolara satın aldığı bu ev için 2 buçuk milyon dolar satış fiyatı koydu.

4GÖZDE YERLEŞİM BÖLGESİ
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GÖZDE YERLEŞİM BÖLGESİ

Dış cephesi parlak pembe boyalı olan ev, Los Angeles'ın gözde bölgelerinden Sherman Oaks'ta bulunuyor.

5DUVARLAR RENGARENK
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DUVARLAR RENGARENK

Beş yatak odalı evin beş buçuk da banyosu bulunuyor. Bella Thorne'un henüz dün satışa çıkardığı evin duvarlarında rengarenk çizimler yer alıyor. 

6HER YERİ BAŞKA RENGE BOYALI
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HER YERİ BAŞKA RENGE BOYALI

Banyo ve mutfağın dekorasyonu da ilginç. Oturma odasının duvarlarının bir bölümü ise gül figürleriyle kaplı.

7BİR YILDIR KİRAYA VERİYORDU
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BİR YILDIR KİRAYA VERİYORDU

Bella Thorne, son bir yıldır bu evde kendisi kalmıyor, kiraya veriyordu.

8REHBERLİ TURLAR
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REHBERLİ TURLAR

Bir oyun evini andıran mülke boş olduğu zamanlarda da 50 dolar karşılığında tur düzenleniyordu.

9EVE YORUM YAĞDI
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EVE YORUM YAĞDI

Bella Thorne'un rengarenk evi hakkında, hem sosyal medyada hem de haberin yer aldığı internet sitelerinde çok sayıda yorum yapıldı.

10ASLINDA GÜZEL EV
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'ASLINDA GÜZEL EV'

Bazı kişiler evin oturma odasının doğrudan bahçedeki havuza açılmasını beğendiğini ileri sürdü.

11KORKUNÇ DİYE NİTELENDİRENLER OLDU
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'KORKUNÇ' DİYE NİTELENDİRENLER OLDU

Bazıları da evi "korkunç" bulduğunu ve o kadar para verip satın aldıktan sonra içini değiştirmek için daha fazla harcama yapmak gerektiğini savundu.

12DENGESİZ ZİHİN YORUMU
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'DENGESİZ ZİHİN' YORUMU

Bella Thorne'un rengarenk evinin dekorasyonunu "dengesiz bir zihnin dışavurumu" olarak nitelendirenler de oldu.

13BİRKAÇ MİLYONUNUZ VARSA
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'BİRKAÇ MİLYONUNUZ VARSA'

Bir grup internet kullanıcısı ise aslında evin elden geçirilip daha normal ve yaşanılır bir hale getirilmesinin zor olmadığını savunup "Tabii, birkaç milyonunuz varsa" diye ekledi.

14BARBIE EVİNE BENZETİLDİ
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BARBIE EVİNE BENZETİLDİ

Thorne'un evi birçok kişi tarafından oyuncak Barbie bebeklerinin evine de benzetildi.

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