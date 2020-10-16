Üniversiteler yüz yüze eğitimle ne zaman açılacak? Öğrencilerin beklentisi arttı!
Üniversitelerin açılacağı tarih, lisans ve önlisans eğitimi ile yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden yüz binlerce öğrencinin bir numaralı gündemi olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan 2020-2021 eğitim yılı güz dönemi ile birlikte araştırmalarına hız veren öğrenciler, YÖK ya da diğer resmi kurum ve kişilerin açıklamalara odaklandı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.' sözlerinin ardından da yüz yüze eğitim beklentisi arttı ve üniversitelerin açılacağı tarih gündeme geldi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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CUMHURBAŞKANI NE DEDİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu.
Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖK-Anadolu projesi." diyen Erdoğan, "Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor." diye konuştu..
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SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti;
Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti.
Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.
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Son yaşanan gelişmelerin ardından, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.