Üniversiteler ne zaman bu dönem mi açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi için yetkili isimlerden peş peşe açıklamalar

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu öğrencilerin en fazla yanıt aradığı konuların başında geliyor. Üniversiteler için yüz yüze açılış kararı için sinyaller verilmeye devam ediyor. Yetkili isimlerin gündeminde yer alan üniversiteler ne zaman açılacak sorusu, gerekli kararların alınması halinde öğrencilerin nezdinde cevap bulacak. Yeni döneme evlerinden başlayan milyonlarca öğrenci, alınacak yeni kararla birlikte üniversite eğitimlerini almak üzere yola çıkacak. Geçtiğimiz günlerde üniversitelerin yüz yüze eğitim ile açılacağı sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.' sözleri ile duruma vurgu yapmıştı. Peki, Bakan Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu üniversitelerin yüz yüze eğitim süreci açıklamasının ardından üniversiteler açılacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler







