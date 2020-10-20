Üniversiteler ne zaman bu dönem mi açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi için yetkili isimlerden peş peşe açıklamalar
Üniversiteler ne zaman ve birinci dönem açılacak mı sorusu, özellikle ilk kez üniversite eğitimi almaya hak kazanan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YÖK açılış toplantısında 'Yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.' sözleri ile açılış sürecini vurguladığı üniversiteler için geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da açıklamalar gelmişti. Peki, milyonlarca üniversite öğrencisi ve ebeveynlerinin merakla araştırdığı üniversiteler yüz yüze eğitim ile ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında son gelişmeler
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Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu öğrencilerin en fazla yanıt aradığı konuların başında geliyor. Üniversiteler için yüz yüze açılış kararı için sinyaller verilmeye devam ediyor. Yetkili isimlerin gündeminde yer alan üniversiteler ne zaman açılacak sorusu, gerekli kararların alınması halinde öğrencilerin nezdinde cevap bulacak. Yeni döneme evlerinden başlayan milyonlarca öğrenci, alınacak yeni kararla birlikte üniversite eğitimlerini almak üzere yola çıkacak. Geçtiğimiz günlerde üniversitelerin yüz yüze eğitim ile açılacağı sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.' sözleri ile duruma vurgu yapmıştı. Peki, Bakan Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu üniversitelerin yüz yüze eğitim süreci açıklamasının ardından üniversiteler açılacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu.
Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖK-Anadolu projesi." diyen Erdoğan, "Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor." diye konuştu..
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SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti;
Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti.
Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.
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Son yaşanan gelişmelerin ardından, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.