Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime açılıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması!

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun cevabı ve Üniversitelerde yüz yüze eğitim süreci için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Yetkili isimlerin son dakika açıklamalarını yakından takip eden yüz binlerce öğrenci, üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusuna yönelik herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını internet üzerinden araştırıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YÖK toplantısında verdiği üniversitelerde yüz yüze eğitim demecinin ardından karar açıklamasının ne zaman yapılacağı sorgulanmaya başlandı. Peki, üniversiteler yüz yüze eğitim ile ne zaman açılacak? İşte, üniversitelerde yüz yüze eğitim hakkında son açıklamalar ve gelişmeler



Konuyla ilgili geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, 3 haftalık sürecin sonucuna göre değerlendirme yapılacağını bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ise üniversitelerin durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı. Erdoğan "Yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.



