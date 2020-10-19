Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime açılıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması!
Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu öğrencilerin en fazla yanıt aradığı konuların başında geliyor. Üniversiteler için yüz yüze açılış kararı için sinyaller verilmeye devam ediyor. Yetkili isimlerin gündeminde yer alan üniversiteler ne zaman açılacak sorusu, gerekli kararların alınması halinde öğrencilerin nezdinde cevap bulacak. Yeni döneme evlerinden başlayan milyonlarca öğrenci, alınacak yeni kararla birlikte üniversite eğitimlerini almak üzere yola çıkacak. Geçtiğimiz günlerde üniversitelerin yüz yüze eğitim ile açılacağı sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.' sözleri ile duruma vurgu yapmıştı. Peki, Bakan Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu üniversitelerin yüz yüze eğitim süreci açıklamasının ardından üniversiteler açılacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun cevabı ve Üniversitelerde yüz yüze eğitim süreci için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Yetkili isimlerin son dakika açıklamalarını yakından takip eden yüz binlerce öğrenci, üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusuna yönelik herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını internet üzerinden araştırıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YÖK toplantısında verdiği üniversitelerde yüz yüze eğitim demecinin ardından karar açıklamasının ne zaman yapılacağı sorgulanmaya başlandı. Peki, üniversiteler yüz yüze eğitim ile ne zaman açılacak? İşte, üniversitelerde yüz yüze eğitim hakkında son açıklamalar ve gelişmeler
Konuyla ilgili geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, 3 haftalık sürecin sonucuna göre değerlendirme yapılacağını bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ise üniversitelerin durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı. Erdoğan "Yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.
2
Abone Ol
ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu.
Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖK-Anadolu projesi." diyen Erdoğan, "Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor." diye konuştu..
3
Abone Ol
SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti;
Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.
4
Abone Ol
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti.
Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.
5
Abone Ol
Son yaşanan gelişmelerin ardından, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.