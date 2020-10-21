MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2020 Üniversitelerde yüz yüze eğitim için son açıklamalar
GeriGündem Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2020 Üniversitelerde yüz yüze eğitim için son açıklamalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 20:11 | 

Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2020 Üniversitelerde yüz yüze eğitim için son açıklamalar

Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu üniversite öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. MEB'e bağlı okullar için art arda kararlar alınırken, üniversitelerin için son durumun ne aşamada olduğu öğrencilerin en fazla odaklandığı konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamalarda üniversitelerde yüz yüze eğitim için sinyaller vermişti. Erdoğan yaptığı açıklamada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı. İşte, yüz yüze eğitimle ilgili ayrıntılar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz.' dedi. Bu gelişmenin ardından üniversitelerin akıbeti merak konusu oldu. Peki, üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

2ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞANDAN AÇIKLAMALAR
Abone Olgoogle-news

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖK-Anadolu projesi." diyen Erdoğan, "Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor." diye konuştu..

3SAĞLIK BAKANINDAN AÇIKLAMA
Abone Olgoogle-news

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti;

Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.

4ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK
Abone Olgoogle-news

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti.

5
Abone Olgoogle-news

Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.

Son yaşanan gelişmelerin ardından, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi