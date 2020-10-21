Gündem Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 20:11 | 21 Ekim 2020 - 20:11

Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2020 Üniversitelerde yüz yüze eğitim için son açıklamalar

Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu üniversite öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. MEB'e bağlı okullar için art arda kararlar alınırken, üniversitelerin için son durumun ne aşamada olduğu öğrencilerin en fazla odaklandığı konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamalarda üniversitelerde yüz yüze eğitim için sinyaller vermişti. Erdoğan yaptığı açıklamada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı. İşte, yüz yüze eğitimle ilgili ayrıntılar.