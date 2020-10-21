Üniversiteler ne zaman açılacak, bu dönem üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerin açılış tarihi için gözler yeni açıklamalarda..

Üniversiteler ne zaman açılacak ve birinci dönem üniversiteler açılacak mı sorusu, özellikle ilk kez üniversite eğitimi almaya hak kazanan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YÖK açılış toplantısında 'Yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.' sözleri ile açılış sürecini vurguladığı üniversiteler için geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da açıklamalar gelmişti. Peki, milyonlarca üniversite öğrencisi ve ebeveynlerinin merakla araştırdığı üniversiteler yüz yüze eğitim ile ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında son gelişmeler



Konuyla ilgili geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, 3 haftalık sürecin sonucuna göre değerlendirme yapılacağını bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ise üniversitelerin durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı. Erdoğan "Yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. Bugün yapılan Kabine toplantısında üniversitelerle ilgili yeni bir karar çıkmadı.



