Üniversiteler ne zaman açılacak, bu dönem üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerin açılış tarihi için gözler yeni açıklamalarda..
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına geçilirken üniversiteler açılacak mı sorusu da gündeme geldi. Bu dönem üniversitelerin online mı yoksa yüz yüze mi açılacağı merak konusu olurken, geçtiğimiz günlerde üniversitelerin yüz yüze eğitim ile açılacağı sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.' dedi. Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da üniversitelerin açılış tarihi için Bilim Kurulu toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu. İşte, 2020 2021 üniversitelerin açılış tarihi için ayrıntılar..
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Üniversiteler ne zaman açılacak ve birinci dönem üniversiteler açılacak mı sorusu, özellikle ilk kez üniversite eğitimi almaya hak kazanan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YÖK açılış toplantısında 'Yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.' sözleri ile açılış sürecini vurguladığı üniversiteler için geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da açıklamalar gelmişti. Peki, milyonlarca üniversite öğrencisi ve ebeveynlerinin merakla araştırdığı üniversiteler yüz yüze eğitim ile ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında son gelişmeler
Konuyla ilgili geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, 3 haftalık sürecin sonucuna göre değerlendirme yapılacağını bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ise üniversitelerin durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı. Erdoğan "Yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. Bugün yapılan Kabine toplantısında üniversitelerle ilgili yeni bir karar çıkmadı.
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ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu.
Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖK-Anadolu projesi." diyen Erdoğan, "Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor." diye konuştu..
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SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti;
Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti.
Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.
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Son yaşanan gelişmelerin ardından, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.