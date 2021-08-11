Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Yükseköğrenimler için Bakan Koca'dan önemli açıklama
Üniversitelerin açılış tarihi için geri sayım devam ediyor. Vaka sayılarının Kurban Bayramı sonrası 20 binleri aşmasının ardından yüz yüze eğitimde aksamaların olup olmayacağı kampüslerine dönmeyi bekleyen öğrencileri endişelendirdi. Kritik Bilim Kurulu Toplantısı sonrası herkesi aşı olmaya davet eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yükseköğrenimlerde yüz yüze eğitimin başlayacağı mesajını verdi. Değerlendirme sonrası gözler "üniversiteler açılacak mı?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 2021-2022 üniversite açılış tarihi hakkında bilgiler.
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Üniversiteler ne zaman açılacak, sorusu son gelişmeler ile takip edilirken Bakan Koca'dan açıklama geldi. Geçtiğimiz aylarda akademik takvim hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Vaka sayılarının yükselmesi beklentileri online eğitime çevirdi. Konu hakkında Bakan Koca "yükseköğrenimde öğrencilerimizi ve ailelerini koruyacak tedbirleri alarak, tüm hazırlıklarımızı yaparak eğitime ara vermeden gelecek eğitim öğretim dönemini karşılayacağız." dedi.
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ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda salgının seyri, iş yerleri ve eğitim kurumlarının hazırlık durumu, yerli aşı ile aşı programının ele alındığını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm okulların zamanında yüz yüze eğitime açılacağını belirterek, "Bilim Kurulumuz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirlerle ilgili hazırlıklarını tamamladı." dedi.
Üniversitelere de değinen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü;
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"Gerek ilk ve orta öğretimde gerekse yükseköğrenimde öğrencilerimizi ve ailelerini koruyacak tedbirleri alarak, tüm hazırlıklarımızı yaparak eğitime ara vermeden gelecek eğitim öğretim dönemini karşılayacağız. Bu konuda Bilim Kurulumuz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirlerle ilgili hazırlıklarını tamamladı. Bu çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığımızla ve Yükseköğretim Kurulumuzla istişare ederek en kısa sürede sizlerle paylaşacağız. Fiziki koşulları hazır etmek için ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımız tam bir koordinasyon halinde çalışacak ve okullarda öğrencilerimizi bekleyeceğiz.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.