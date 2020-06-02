Üniversiteler ne zaman açılacak? 15 Haziran'da açılacak mı? YÖK'ten yeni açıklama
Üniversiteler ne zaman açılacak? Koronavirüsü normalleşme süreci ikinci adımları başladı. İşletme, dükkan ve kreş gibi yerlerin yeniden açılmasıyla beraber üniversitelerin açılacağı tarihe gözler çevrildi. Üniversitelerin açılış tarihi için yapılan açıklamada daha önce 15 Haziran işaret edilmişti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptığı son açıklamada, yabancı uyruklu öğrenciler ve yurt dışında okuyan Türk gençlerini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim almaya davet etti. İşte, 'Üniversiteler 15 Haziran'da açılacak mı?' sorusunun yanıtı.
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Corona virüsü nedeniyle üniversitelerde mart ayında uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Kademeli olarak başlayan normalleşme adımlarında, YÖK'ten yapılan açıklamada, belli koşulların sağlanması halinde üniversitelerin açılacağı belirtilerek, "15 Haziran'dan sonra üniversitelerimizde normale dönüşün ilk aşaması başlayacaktır." denildi. İşte, ayrıntılar...
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca salgının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla 15 Haziran'dan sonra üniversitelerimizde normale dönüşün ilk aşaması başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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YÖK BAŞKANI SARAÇ YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÖĞRENCİLERİ DAVET ETTİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yurt dışında eğitim görüp Covid-19 salgını nedeniyle okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile Türkiye'de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için aldıkları kararları hatırlattı. Saraç, "Başarılı öğrencilerin Türk yükseköğretimine kaliteden ödün vermeden 'yatay geçiş' yoluyla dâhil olmalarını kolaylaştıracak, dünyada ilk bine giren üniversitelerdeki Türk öğrenciler için ek fırsatlar sunduğumuz bu düzenlemelerin kamuoyunda çok olumlu karşılandığını görmekteyiz. Bu kapsamda YÖK olarak, yurt dışında okumakta olan başarılı Türk gençleri ve kendi ülkeleri dışında eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencileri ülkemizdeki seçkin yükseköğretim kurumlarında eğitim almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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KONTENJAN ARTIRILDI, KISITLAR KALDIRILDI
YÖK, geçtiğimiz günlerde yurtdışında okuyan, fakat Covid-19 küresel salgını nedeniyle okuduğu üniversiteye dönemeyen veya okuduğu ülkedeki salgına ilişkin riskler yüzünden üniversitesine dönmek istemeyen öğrenciler için aldığı kararları kamuoyuna duyurmuştu. Buna göre Türkiye'deki üniversitelere yurtdışı yatay geçiş kontenjanları artırılırken kısıtlar kaldırıldı. İlk binde olan üniversitelerden yatay geçiş talep eden öğrencilere ek fırsatlar tanındı.
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Öğrencilere, birinci sınıf ve son sınıf da dâhil bütün sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilme imkanı sağlandı. Şartları sağlayan ve isteyen öğrenciler için Türkiye'deki açık öğretim programlarından herhangi birine yatay geçiş yapabilmelerinin yolu açıldı. Ayrıca üniversitelerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla açmış oldukları ortak programlarda okuyan öğrencilerden yurtdışına gitmek istemeyen öğrenciler için de dijital imkanlarla uzaktan eğitim dahil farklı seçenekler sunuldu. Türkiye'nin yabancı öğrenciler için cazibe merkezi olmaya devam etmesi için de geç mezuniyet durumlarına yönelik yeni haklar tanındı.