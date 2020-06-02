Üniversiteler ne zaman açılacak? 15 Haziran'da açılacak mı? YÖK'ten yeni açıklama

Öğrencilere, birinci sınıf ve son sınıf da dâhil bütün sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilme imkanı sağlandı. Şartları sağlayan ve isteyen öğrenciler için Türkiye'deki açık öğretim programlarından herhangi birine yatay geçiş yapabilmelerinin yolu açıldı. Ayrıca üniversitelerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla açmış oldukları ortak programlarda okuyan öğrencilerden yurtdışına gitmek istemeyen öğrenciler için de dijital imkanlarla uzaktan eğitim dahil farklı seçenekler sunuldu. Türkiye'nin yabancı öğrenciler için cazibe merkezi olmaya devam etmesi için de geç mezuniyet durumlarına yönelik yeni haklar tanındı.