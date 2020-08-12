Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM'nin verdiği son tarih!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihleriyle ilgili süreçte son aşamaya gelindi. 6 Ağustos'ta başlayan YKS tercih işlemlerinin ne zaman son bulacağı, henüz tercihlerini AİS sisteminde yapmayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...