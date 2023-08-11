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Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2023 yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu? İşte ÖSYK YKS tercih sonuçları son durum bilgisi...

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#YSK 2023 Tercih Sonuçları#ÖSYM#Üniversite Yerleştirme Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 13:40

Üniversite tercih sonuçları, ÖSYM tarafından alınan YKS tercihlerinin sona ermesiyle adayların gündeminde yer alıyor. YKS tercihleri 8 Ağustos'ta sona erdi. Adayların gözü şimdi de ÖSYM'den gelecek yerleştirme sonuçları duyurusunda. YKS yerleştirme sonuçları ile 2 yıllık ve 4 yıllık programlara yerleşenler, bir sonraki süreçte üniversite kayıtlarını gerçekleştirecek. Peki Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2023 yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu? İşte son durum bilgisi...

1/3Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak YKS 2023 yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu İşte ÖSYK YKS tercih sonuçları son durum bilgisi...

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Üniversite tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Adaylar YKS tercih kılavuzu ve başarı sıralaması, taban puan, kontenjan bilgileri doğrultusunda istedikleri üniversitede lisans ile ön lisans eğitimini almak için tercihlerini yaptı. ÖSYM tarafından yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından YKS tercih ve yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Sonuçlar da sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. eki üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

2/3ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2023 tercihleri 8 Ağustos günü sona erdi. Tercih işlemlerinin ardından üniversite yerleştirme sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Sonuçların, üniversite kayıt tarihlerinden birkaç gün önce açıklanması tahmin ediliyor.

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3/3ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2023

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2023

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

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#YSK 2023 Tercih Sonuçları#ÖSYM#Üniversite Yerleştirme Sonuçları

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