Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2023 yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu? İşte ÖSYK YKS tercih sonuçları son durum bilgisi...

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Üniversite tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Adaylar YKS tercih kılavuzu ve başarı sıralaması, taban puan, kontenjan bilgileri doğrultusunda istedikleri üniversitede lisans ile ön lisans eğitimini almak için tercihlerini yaptı. ÖSYM tarafından yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından YKS tercih ve yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Sonuçlar da sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. eki üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...