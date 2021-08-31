ÖSYM'den son dakika bilgisi YKS yerleştirmelerinde üniversite taban puanlar açıklandı... "Bu seneye özel ikinci ek yerleştirme yapılacak"

Kontenjanların belli olması ardından ÖSYM Başkanı Hali Aygün, ek yerleştirme sürecine yönelik paylaşımda bulundu. Aygün; "Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karara göre bu seneye özel ikinci ek yerleştirme yapılacak. Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek." ifadelerini kullandı.