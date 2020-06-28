Üniversite taban puanları 2020 ne zaman açıklanacak? YÖK Atlas YKS üniversite taban puanları

Üniversite taban puanları araştırılıyor. YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapılıyor. Sınav oturumlarına giren adaylar sonuçlarına 28 Temmuz’da erişim sağlayabilecekler. Sonuçların ardından tercih heyecanı başlayacak. Üniversite taban puanları ile ilgili açıklama YKS tercih döneminde yapılıyor. Yükseköğretim Kurulunca YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümlerinin taban puanları açıklanıyor. İşte geçtiğimiz yıl üniversite taban puanları…



ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite taban puanları ile ilgili açıklama YKS tercih döneminde yapılıyor. Henüz tercihlerin ne zaman yapılacağı açıklanmadı. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına YÖK Atlas üzerinden ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı.

