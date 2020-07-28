Üniversite taban puanları 2020 açıklandı! YKS taban puanları ve başarı sıralaması
Üniversite taban puanları, YKS tercihlerini yapacak olan adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. YKS taban puanları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Üniversite taban puanları ile ilgili yapılan açıklamada önlisans ve lisans programları ile ilgili bilgi verildi. Tercihler 6 Ağustos tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos’a kadar devam edecek. İşte 2020 YKS tercih kılavuzuna göre 2 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları…
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YKS üniversite taban puanları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanla beklenilen tercih kılavuzu yayımlandı. Bu kılavuz içerisinde tablolar halinde önlisans ve lisans bölümlerinin puanları da yayımlandı. Adaylar tablo 3 ve tablo 4 üzerinden üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanlarına ve başarı sıralamasına ulaşabiliyorlar. İşte 2020 üniversite taban puanları…
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI Üniversite taban puanları ile ilgili yapılan açıklamaca önlisans ve lisans programları ile ilgili bilgi verildi. Aşağıdaki link üzerinden tüm puanlara ulaşabilirsiniz. Tablo 3’te 2 (iki) yıllık yükseköğretim ön lisans programları yer almaktadır. Bu tablodaki programlara ek puanları ile yerleşme hakkı olan adaylar, kendi alanları ile ilgili yükseköğretim programlarını Tablo-6C’de bulabileceklerdir. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına; a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları, b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri, c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde kılavuz ile 2020-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.
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2020-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2021-YKS'ye girdikleri takdirde, OBP'lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülecektir.