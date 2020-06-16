Üniversite sınavı ne zaman? 2020 TYT AYT ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Bu gelişmenin ardından üniversiteye giriş kapsamındaki sınavın tarihleri merak konusu oldu. Peki, üniversite sınavı ne zaman? 2020 TYT ve AYT ne zaman?
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YKS adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı, şimdi ise sınav tarihleri adayların ve ailelerinin merak ettiği konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Söz konusu sınavın tarihi, koronavirüs salgını nedeniyle sürekli gündeme gelen konular arasında yer alıyor. İşte, 2020 YKS sınav tarihi...
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan TYT 27 Haziran’da yapılacak. Sınav saat 10:15’te başlayacak.
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AYT 28 Haziran’da saat 10:15’te yapılacak.
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YKS’nin 3. Oturumu olan YDT 28 Haziran’da 15:45’te gerçekleştirilecek.
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ADAYLARA UYKU TAVSİYESİ
Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adaylara uyku düzeniyle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.
Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği uzmanlarından olan Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk döneminde en stresli zamanların sınav dönemleri olduğunu söyledi.
Sınav yaklaştıkça kaygı nedeniyle kişilerin uyku düzeni ve sürelerinde ciddi bozulmalar yaşandığını vurgulayan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Yaklaşan sınavlar nedeniyle oldukça fazla sayıda çocuğumuzdan uyku problemiyle ilgili şikayetler geliyor. Başarılı olmanın en önemli nedenlerinden biri çalışmaktır. Çalışmalarımızı sınavda net bir şekilde ortaya koyabilmek için sınav öncesinde güzel bir uyku uyumamız gerekiyor. İyi bir uyku uyuyamadığımız dönemde kişilerin günlük yaşam ve bilişsel aktivitelerinde ciddi problemler yaşanıyor. Bu problemleri yaşamamak için mutlaka kişilerin uyku sürelerine uymaları gerekiyor."
Doç. Dr. Fidan, sınava yaklaşırken bir hafta ya da 10 gün öncesinden itibaren en geç saat 22.00'de uykuya geçilmesini önerdi.
Uykuda yaklaşık 8 saat kalınması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Sabah dinç bir şekilde kalmak gerekiyor. 8 saatlik uyku çocukların bilişsel yeteneklerinde maksimum performansı elde etmelerini sağlıyor." dedi.
Fidan, adaylara gün içinde ağır egzersizler ve aşırı kafein tüketiminden uzak durmalarını da tavsiye etti.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 18 yaş altındaki bireylere yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı saatlerde açık havada gezinti yapılmasının uyku düzenlerinde artış ve rahatlama sağlayacağına dikkati çeken Fidan, "Çocuklarımız çalışmalarına güvensin. Sınavdan bir gün önce mutlaka sağlıklı şekilde uyumaları ve dinç bir şekilde kalkmaları gerekiyor." diye konuştu.